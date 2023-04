Riforma delle guide turistiche ferma al palo: denuncia del senatore Croatti

Attualità

Rimini

| 12:04 - 03 Aprile 2023

Il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle ha criticato il governo Meloni per l'incapacità di far avanzare le importanti riforme contenute nel Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza (Pnrr), compresa quella che riguarda le guide turistiche. Croatti ha presentato un disegno di legge per disciplinare la professione delle guide turistiche, che è bloccato in commissione del senato da mesi. Questa riforma - dice Croatti - è fondamentale per valorizzare il patrimonio culturale e turistico dell'Italia e standardizzare i livelli di servizio. Il senatore riminese ha sottolineato l'immobilismo del governo Meloni nel far avanzare gli investimenti e le risorse previste dal Pnrr, mentre la Spagna ha già ricevuto la terza rata di finanziamento dall'Unione Europea.