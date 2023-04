San Clemente, nuovo libro per Paolo Torno: 'L'artefice' arriva al Salone del Libro

Attualità

San Clemente

| 11:51 - 03 Aprile 2023

Paolo Torno.

Dopo il debutto con "Spinacino" (2022), un albo illustrato per bambini di ogni età che parla di scelte, del viaggio per diventare grandi restando bambini, con una strizzatina d'occhio alla cucina, fucina alchemica dei desideri, arriva L'"Artefice" (pubblicato a marzo 2023). Si tratta della seconda fatica letteraria del consulente in Filosofia Integrata e mediatore Zooantropologico di San Clemente, Paolo Torno (45 anni) che, tra le altre cose, a maggio sarà anche presente al "Salone Internazionale del Libro di Torino".





"Il libro "L'Artefice: racconti in armonia e obbedienza", nasce così dalla mia tesi di laurea in Filosofia Integrata, un viaggio lungo 6 mesi tra simboli, arte, letture, viaggi (mentali e non), scoperte alchemiche e tante notti insonni - spiega Torno -.Terminato il mio percorso universitario ho pensato che quel che era ed è l'essenza di quelle parole, potesse essere di aiuto a qualcun altro, così è nata l'idea, (sostenuta dai miei cari e dagli amici), di trasformarlo in un libro.



Perchè armonia? Semplicemente perché senza non si vive e va coltivata, saggiando le note stonate e imparando a raddrizzare il tiro con la nota successiva, rendendoci attori e protagonisti delle nostre scelte. Perché obbedienza, beh questo dovete scoprirlo voi!



All'interno troverete i compagni di viaggio che mi hanno supportato e sopportato durante questo viaggio, ognuno con i propri mostri, ognuno con i propri desideri, ognuno splendidamente speciale... altro che eroi, qui parliamo di tutt'altro".



"Ho scelto come immagine di copertina una conchiglia che se accostata all'orecchio porta i suoni del mare, delle meraviglie e del nostro cuore; cuore che spero i miei figli (Maia di 11 anni e Nathan 9 ndr), a cui questo libro è dedicato, ascoltino sempre.

Ho deciso di pubblicarlo in autonomia, come il mio primo libro Spinacino, e lo potete trovare su Amazon anche in formato kindle o sul mio sito www.paolotorno.it.



A giorni partiranno le prime presentazioni e letture, tra un aperitivo semplice, un racconto e un po' di musica, in natura a passi lenti. A maggio sarò presente al Salone Internazionale del Libro di Torino, se volete passare a trovarmi e poi da lì chissà. Intanto nel calderone ci sono altri due libri che aspettano che mi rimetta in viaggio per essere terminati e "sfornati"".



Le prossime date on tour di presentazione del libro saranno il 14 aprile, al podere ludico Fabella a Gradara, e il 15 Aprile al Parco Cristallo di Gesso, poi anche a Legnano, ma ancora deve essere fissata la data".



"Molti progetti per il futuro come sempre: una specializzazione in Terapista Alimentare e Musicoterapista, un centro estivo, una scuola che parli di profumi semplici e piccoli passi, quelli di una volta, quelli che si facevano sui piedi del papà tenendo le sue mani nelle mani, un po' ridendo, un po' stando attenti, piano piano per imparare a camminare da soli, per scoprire il proprio viaggio.