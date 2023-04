Riccione: ottenuti i fondi del Pnrr, possono partire i lavori per la nuova piscina coperta

Attualità

Riccione

| 11:45 - 03 Aprile 2023

Assessore Simone Imola.

L’amministrazione comunale di Riccione è riuscita a tagliare il traguardo in tempo: sono salvi i fondi del Pnrr per la realizzazione della nuova piscina coperta da 25 metri e l’ampliamento del piano vasca di quella olimpionica coperta già esistente. Inoltre, come si legge dalla determina dirigenziale dello scorso 31 marzo, sono già stati assegnati i lavori al “Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi società cooperativa” di Bologna. Tutte le opere dovranno essere completate entro la data del 30 giugno 2025.



L’assessore Imola: “Grazie a ufficio tecnico e ufficio appalti”

“Non è stato un lavoro semplice - dice l’assessore a Sport e Lavori pubblici Simone Imola -. Come stiamo vedendo a livello nazionale, riuscire a ottenere effettivamente i fondi del Pnrr impone grande impegno e lavoro di squadra perché le scadenze sono tassative, pena la perdita dei finanziamenti. Devo ringraziare ufficio tecnico e ufficio gare per il lavoro svolto in sinergia. Rispettare la scadenza del 31 marzo per i lavori dello Stadio del nuoto è stato tutt’altro che facile ma era un nostro grande obiettivo e lo abbiamo centrato: entro la primavera del 2025 Riccione avrà una nuova piscina coperta”.



Come cresce lo Stadio del nuoto

Saliranno infatti a cinque le vasche a disposizione degli sportivi e degli atleti che scelgono Riccione per le competizioni di livello nazionale e internazionale.

Il costo dell’intervento è di quattro milioni e 800mila euro: quattro milioni arriveranno dai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) mentre 800mila euro, il venti percento della spesa, sono a carico dell’amministrazione comunale.



A cosa servirà la quinta vasca

La quinta vasca verrà realizzata a fianco di quella olimpionica coperta. Sul lato ovest del fabbricato verrà creato un passaggio coperto con una struttura leggera ed in aderenza a quella esistente, per collegare stabilmente e senza interferenze la piscina olimpionica a quella nuova. In pratica, la piscina coperta che verrà costruita entro la metà del 2025 potrà essere impiegata sia come struttura indipendente, dato che avrà un proprio ingresso e spogliatoi, sia come complementare a quella più grande già esistente.

Grazie a questa nuova struttura non sarà più necessario sospendere i corsi o il nuoto libero nelle giornate in cui lo Stadio del nuoto ospita le competizioni. E potrà essere ulteriormente ampliata la gamma dei servizi che già vengono offerti al pubblico.



Cresce il piano vasca della piscina olimpionica coperta

Anche la piscina olimpionica coperta esistente sarà oggetto di lavori. Verrà allargato il piano vasca per dare risposta a una precisa esistenza degli atleti che in occasione delle competizioni, al momento, sono costretti a far sostare sulle tribune in attesa del proprio turno di gara. Estendendo la superficie del piano vasca sul lato di fronte alle tribune, chi partecipa alle gare troverà uno spazio adeguato alle proprie esigenze. “Questo intervento - sottolinea Imola - consentirà allo Stadio del nuoto di Riccione di ospitare al meglio i grandi eventi internazionali e di rappresentare sempre di più la casa della Federazione italiana nuoto con la quale c’è grande collaborazione”.



Meno consumi, meno costi: l’efficientamento energetico

A breve, già entro il mese di aprile, inizieranno i lavori per un adeguamento degli impianti delle strutture esistenti dello Stadio del nuoto che sono particolarmente energivori e finiscono per mettere in difficoltà la gestione economica delle strutture. Questi interventi saranno coperti dai fondi ottenuti grazie al bando Sport e periferie 2020 già aggiudicati per 700mila euro.