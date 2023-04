Poggio Torriana, rassegna teatrale si chiude con polemica 'azzerati contributi comunali'

Attualità

Poggio Torriana

| 11:35 - 03 Aprile 2023

Un momento dell'ultimo spettacolo andato in scena domenica.



"Lunga vita a Mentre Vivevo" questo l'auspicio con cui si è conclusa la rassegna teatrale ieri sera, domenica 2 aprile, presso il Centro Sociale di Poggio Torriana.

In scena "Finale di Partita" tratto dall'opera di Samuel Beckett, magistralmente interpretato dagli attori della compagnia Teatrino Giullare, ultima rappresentazione programmata dall'Associazione culturale Quotidianacom.



In merito alla notizia dell'azzeramento dei contributi comunali dal 1°gennaio 2024, dopo tantissimi anni di proficua collaborazione con l'amministrazione di Poggio Torriana, Guendalina Salvigni, capogruppo consiliare di Identità e Territorio, dichiara: "La cultura non è un servizio minore! È una vergogna affossare il lavoro realizzato da professionisti come Paola Vannoni e Roberto Scappin, curatori dell'unica rassegna teatrale di Poggio Torriana. A loro va il nostro sincero grazie per aver condiviso idee innovative, nell'aver saputo leggere e celebrare in modo mai banale, giornate come il 25 Novembre, l'8 marzo e il 25 aprile".



Francesca Macchitella aggiunge: "Sono preoccupata per la totale mancanza di confronto della Giunta Comunale; la nostra comunità, senza iniziative culturali, si impoverirà irreversibilmente. Le relazioni di Quotidianacom hanno permesso a intellettuali come Vito Mancuso, Franco Arminio, Lia Celi, Massimo Zamboni, Tonino Perna, Saverio La Ruina, Annalisa Teodorani e tanti altri protagonisti del mondo artistico contemporaneo di calcare il palco di Poggio Torriana. Voglio credere che i semi lasciati in terra da Quotidianacom, in questo lunghissimo periodo attraversato anche dalla drammatica pandemia del Covid, germoglieranno nel tempo e faranno crescere più consapevolezza nelle Istituzioni locali e di conseguenza nei cittadini che gli amministratori rappresentano".