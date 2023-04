Rimini, scontro tra due auto durante una manovra

Cronaca

Rimini

| 11:13 - 03 Aprile 2023

L'auto coinvolta nell'incidente.

Fa una inversione in una strada stretta e va a sbattere contro un'auto. E' successo nella mattina di lunedì in via Marvelli nella zona sud di Rimini. L'auto guidata da un signore anziano, stava percorrendo la via in direzione monte quando ha tentato l'inversione. Forse con la visuale non completamente libera a causa di un mezzo della nettezza urbana in strada, l'anziano ha urtato contro un'Audi che procedeva in direzione opposta. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza e la Polizia Locale. L'anziano è stato portato in ospedale per accertamenti.