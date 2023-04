Festival di Rimini, iscrizioni aperte per la terza edizione dell'evento

Attualità

Rimini

| 10:45 - 03 Aprile 2023

Uno scatto dalla scorsa edizione - foto Maria Carla Cuccu.

Prende il via la III^ edizione del Festival di Rimini. Dal 3 aprile fino al 30 giugno sarà possibile iscriversi alla nuova edizione del concorso canoro che vedrà la Finale nell’ottobre 2023 sempre nella cornice del Teatro Galli di Rimini accompagnati dall’Orchestra di Rimini Classica. Come nella scorsa edizione, il concorso sarà diviso in 3 sezioni: autori, cantautori/band e interpreti. La grande novità di questa terza edizione riguarda proprio la sezione interpreti. Infatti vi potranno partecipare solamente gli allievi iscritti alle scuole di musica o canto, pubbliche e private, della Romagna, ovvero delle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Una scelta fortemente voluta per valorizzare i talenti della nostra terra e le relative scuole.





La formula rimane la medesima delle scorse edizioni: due concorsi paralleli, quello degli interpreti e degli autori. Dalle selezioni, che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto, verranno selezionate 6 canzoni (proposte dagli autori) e 6 interpreti. La Commissione artistica del Festival abbinerà canzoni e interpreti, creando nuovi connubi artistici. Il tutto con arrangiamenti inediti eseguiti rigorosamente dal vivo dall’Orchestra di Rimini Classica. Percorso diverso per la sezione Cantautori/Band, in cui i partecipanti potranno presentare le loro composizioni. La Finale prevede come nelle precedenti edizioni il premio del pubblico, dell’orchestra e della Giuria di Qualità, che decreterà il vincitore per ogni categoria e il vincitore assoluto.



Le iscrizioni si possono effettuare direttamente attraverso il sito