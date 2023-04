Rimini, immondizia abbandonata fuori dai cassonetti e i gabbiani fanno festa. La segnalazione Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485

Attualità

Rimini

| 10:08 - 03 Aprile 2023

Immondizia abbandonata in via Matteotti - nella gallery via Andromeda.