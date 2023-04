Attualità

Rimini

| 09:44 - 03 Aprile 2023

Il parcheggio transennato.

Parco pubblico e parcheggi pronti ma inutilizzabili. La segnalazione arriva da un lettore di altairmini.it tramite il numero whatsapp della nostra redazione 347 8809485. La zona è quella di Via de Bosis vicino a via Sinistra del Porto a Rimini. Il parcheggio conta 10 posti auto "peccato che tutto sia bloccato da due anni" scrive il nostro lettore "transennato e non usufruibile con gli alberi nel frattempo sono seccati per incuria".









