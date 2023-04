Settimana Santa a Rimini: eventi e celebrazioni fino alla Pasqua 2023

Attualità

Rimini

| 09:26 - 03 Aprile 2023

Il Tempio Malatestiano.

Domenica 2 aprile è iniziata la Settimana Santa, che culmina con la Pasqua 2023. Durante la settimana a Rimini ci sono molti appuntamenti religiosi, a partire dalla liturgia penitenziale in cattedrale questa sera (3 aprile) alle 21. Domani mattina ci sarà una visita al Centro Zavatta, seguita da una messa alle Officine Riparazioni Ferrovia. Mercoledì pomeriggio messa in Duomo celebrata dal vescovo Nicolò Anselmi. Giovedì ci sarà la lavanda dei piedi in carcere alle 16, seguita dalla messa in "Coena Domini" alle 18 sempre presieduta dal vescovo.



Venerdì santo è il giorno della contemplazione della passione di Gesù e i fedeli sono invitati al digiuno e all'astinenza dalle carni. Il vescovo presiederà la Via Crucis diocesana del settore giovani di Azione Cattolica al mattino e la celebrazione della passione del Signore in cattedrale alle 18.



Sabato santo ci sarà l'Ora della Madre dalle suore Clarisse a San Bernardino alle 10 e le confessioni in Duomo nel pomeriggio. Alle 21.30 il vescovo presiederà la veglia pasquale.



La Domenica di Pasqua è il giorno della messa solenne alle 11 in cattedrale con monsignor Nicolò Anselmi. Lunedì 10 aprile, alle 10, il vescovo presiederà la funzione dedicata alla venerabile Carla Ronci a Torre Pedrera.