Violentò un'amica ubriaca, 34enne a processo

Cronaca

Rimini

| 09:13 - 03 Aprile 2023

Archivio.

E' stato rinviato a giudizio con l'accusa di avere violentato un'amica ubriaca. Un giovane di 34 anni, di origine brasiliane ma residente nel Milanese, comparirà davanti al giudici del tribunale collegiale di Rimini il prossimo 14 giugno. Il giovane avrebbe abusato della ragazza conosciuta poco prima in un locale di Marina Centro, approfittando del suo stato di alterazione fisica, causata da stanchezza e qualche drink di troppo. La violenza sarebbe avvenuta 11 agosto del 2021 nell'hotel dove il brasiliano soggiornava con gli amici. Secondo le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, la ragazza dopo la chiusura del locale avrebbe raggiunto il 34enne in hotel e il giorno si sarebbe svegliata nuda sulla terrazza della camera, non ricordando nulla di quanto successo.