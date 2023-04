Rimini: transizione verde, innovazione e sostenibilità: incontro da Reggini

Attualità

| 08:57 - 03 Aprile 2023

Alcuni scatti dall'incontro.

Transizione verde, economia circolare, riduzione e azzeramento dell’impatto ambientale, sono i nuovi traguardi del sistema produttivo del continente Europa. A certificarlo è un nuovo strumento: il Report di Sostenibilità. Niente a che vedere con il semplice e ormai diffuso bilancio sociale. Il Report di Sostenibilità misura e comunica in modo trasparente e accessibile a tutti, la sostenibilità a 360° dell’azienda e ne fa aumentare il suo valore.



È questo il tema affrontato venerdì 31 marzo nel pomeriggio di dibattito e confronto, “Ambiente, Società, Governance. Bilancio di sostenibilità obiettivo e opportunità per le imprese”, svoltosi nella show room sammarinese di Audi Reggini. Ad incontrare una platea di 100 imprenditori e manager dei distretti produttivi di Romagna e San Marino e dintorni, sono stati Andrea Favaro, formatore certificato Audi Italia, Andrea Moretti partner Studi Skema e Leandro Bovo area manager di Banca Generali Private.



Star dell’appuntamento i nuovi modelli SUV Audi Q8 e-tron. Non solo un'auto completamente elettrica, ma vera piattaforma tecnologica d’avanguardia che esprime la visione concreta di un domani sostenibile e della nuova corporate identity dell’intera gamma elettrica Audi.



Oltre all'ultima novità, gli argomenti discussi sono stati il percorso d’innovazione e sostenibilità. La casa dei quattro anelli ha stabilito una nuova agenda globale di ricerca, sviluppo e commercializzazione di auto. Nel 2025 è previsto l’avvio della produzione degli ultimi modelli con motore endotermico, destinata a chiudersi definitivamente nel 2033. Mentre dal 2026 presenterà esclusivamente modelli elettrici.



Invece, Andrea Moretti dello studio di consulenza aziendale riminese Skema, ha descritto lo stato dell’arte della governance ambientale, sociale e aziendale (ESG), e come essa sia la base sui cui poggia la rendicontazione del Report di Sostenibilità. Obbligo UE e nazionale per aziende quotate o emittenti titoli obbligazionari di grandi dimensioni del settore bancario, assicurativo con più di 500 di dipendenti e più di 40 mln di euro di fatturato. Un obbligo esteso dal 2025 anche a imprese con 250 dipendenti. Infine Leandro Bovo, Area Manager Wealth Management di Banca Generali Private, ha evidenziato come Banca Generali sia stata una delle prime realtà bancarie ad essere incluse nell’indice MIB ESG.