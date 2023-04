Calcio Prima, il Gatteo cala il tris. Riccione battuto 3-0

Sport

Riccione

| 22:42 - 02 Aprile 2023







Il Gatteo batte il Riccione 3-0 con merito e i bianco-azzurri possono recriminare per alcune sviste arbitrali. Al 57' Capriotti gira di testa un cross di Mangianti e un difensore intercetta con una mano ma per l'arbitro Delucca è solo calcio d'angolo. Al 69' Jabi insacca colpendo però al volto Amati A. in uscita bassa, ma per il Delucca è tutto regolare e convalida il goal nonostante l'intervento dei sanitari che caricano il portiere del Riccione in ambulanza per poi portarlo al Bufalini di Cesena. Per Fortuna per Amati Alessandro, dopo i dovuti controlli, niente di grave, solo una gran botta ed un leggero trauma cranico.

Nonostante questo episodio, del tutto fortuito, è stata una gara piacevole e molto corretta, con diverse belle giocate sia da una parte che dall'altra. Complimenti al Gatteo per la bella vittoria ed onore al Riccione che, nonostante le difficoltà, ha messo in campo tanta voglia e qualità.









Il tabellino





Gatteo; Solazzo, Cordatore M., Zanghi, Mercuri, Cordatore S., Muccioli, Es-Saki dal 93' Salaroli, Matteoni, Pollini dal 63' Gori, Polverelli dall'83' Bertozzi, Jabi dal 74' Acciarri. A disp. Pagano, Camillini, Francisconi, Tappi, Perazzini. All. Melissano.



Riccione; Amati A. dal 72' Batani, Fabbri, Borgognoni dal 79' Pierleoni, Colonna dal 79' Foschini, Ioli, N'Dao, Giovannelli dal 74' Angelico, Gueye, Capriotti, Bastianelli, Mangianti. A disp.; Brisigotti, Screti, Amati N. All. Agliuzza.



Arbitro: Delucca



Reti: 17' Pollini, 45' Cordatore S., 69' Jabi.