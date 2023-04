Volley C femminile, Fse Progetti Rainbow Forlimpopoli - Emanuel Riviera Rimini 1-3

Sport

Rimini

| 22:23 - 02 Aprile 2023

Vittoria per 1-3 per Emanuel Riviera a Forlimpopoli in una gara - ultima di regular season - sentita da entrambe le squadre: Rimini per confermare la sua posizione e per riuscire, per i play off, ad essere la miglior seconda dei quattro gironi; Forlimpopoli per motivi di orgoglio sportivo.

Davanti agli arbitri Lugli e Laghi, la coppia Bazzocchi-Briganti presentano la seguente formazione: Magi in posto 1, in prima linea Sangoi, Morelli e capitan Morettini, in seconda linea completano il roster Orsi e Catalano, libero Fabbri (non sono disponibili Fiorucci infortunata, Moras appena rientrata e Forlani ammalata).

Il duo Brunetti-Incorvaia rispondono con Romagnoli in battuta, linea di attacco con Rossi, Chiericati e Fabbri, completano capitan Morelli Greca e Toresi, libero Vergalli.

Partono i giochi e le padrone di casa, davanti a una quarantina di tifosi, di cui la metà di Rimini, partono bene con le ospiti sempre a inseguire e a tallonare. E’ il leit motive della serata: le Girlz in vantaggio, l’Emanuel in rimonta.

Il primo set ai vantaggi con un gran colpo di coda finale di Rimini, il secondo set più agevole per le ospiti che riescono a limitare i danni degli attacchi di Morelli e Rossi, ben servite da Romagnoli, che sembrano particolarmente in vena. Il Riviera non si fa intimorire e dopo circa 40’ di battaglia si trova a condurre meritatamente per due a zero.

Il Forlimpopoli però non si arrende e conquista il terzo set in cui riesce a staccare le riminesi che commettono qualche errore di troppo in battuta e più disattenzione a muro e nelle coperture difensive: iniziano con un problematico 5-0. Bazzocchi chiama il primo time out che non riesce ad avere l’effetto sperato, anzi, dopo un tentativo di rimonta, è Progresso che di nuovo allunga costringendo Bazzocchi a richiedere il secondo e ultimo tempo (19-13). Cambia in meglio la situazione e l’Emanuel da dimostrazione del proprio orgoglio rimontando 4 lunghezze e portandosi sul punteggio di 23 a 21. Oramai è troppo tardi e lo “stress” messo in campo per il tentativo di rimonta porta nuova forza al Forlimpopoli che conclude in vantaggio dimezzando lo stacco.

Questi cali spesso portano ad esaltare chi è in rimonta e demoralizzano chi è in vantaggio; ma stavolta e cose non vanno così. Si rientra in campo, in battuta il Riviera con Magi che inizia un piccolo show tutto suo mettendo in difficoltà la compagine Artusiana che commette vari errori in ricezione. Brunetti chiama un primo time out ma il 14-6 raggiunto non lascia spazio a speranze. L’Emanuel non si distrae, rimane concentrata e continua a macinare belle azioni con un ulteriore parziale di 6 a 2. La squadra di Brunetti è demoralizzata con un evidente calo di concentrazione tanto è che con un ulteriore 4-1 si va al 24-9. Catalano alza una palla alla sua banda e capitano Morettini che schiaccia la palla a centro campo portando la propria squadra all’undicesimo successo consecutivo.

Ora i playoff. Si attende di conoscere il nome della squadra da affrontare il 15 aprile con ritorno il 22 aprile.





EMANUEL RIVIERA: Orsi 13, Catalano 4, Morelli 22, Morettini 9, Magi 13, Pasolini 6, Sangoi 6, Marconato 4, Del Rosso 0, Fabbri libero. N.E.: Fiorucci e Moras





NOTE. Ace: Rimini 12 – Forlimpopoli 6; B.S.:Rimini 11 – Forlimpopoli 6. Muri: Rimini 6 – Forlimpopoli 3. Attacchi punto: Rimini 59 – Forlimpopoli 41. Errori: Rimini 15 – Forlimpopoli 15, Rimini: ricezione 83% - -attacco 42%.