Rally Bianco Azzurro, Roberto Vellani trionfa. Nello storico dominio di Marcello Colombini

Sport

Repubblica San Marino

| 22:03 - 02 Aprile 2023

Colombini e Selva (PHOTOZINI).

Buona la prima per Roberto Vellani navigato da Silvia Maletti su Skoda Fabia RALLY2 preparata da MS Munaretto, che si aggiudica, dominando, la 22° edizione del Rally Bianco Azzurro. Nella gara sammarinese valida per la prima volta per la Coppa Rally di 5° Zona il pilota reggiano ha siglato cinque vittorie in prova speciale sulle nove disputate, chiudendo in testa con un vantaggio di 25.8’’ sul secondo classificato il sammarinese Jader Vagnini.



“Un bel riscatto dopo il secondo posto di novembre durante il Ronde Halloween, c’era una sfida in corso con Jader Vagnini. Abbiamo avuto fin da subito buon feeling con la macchina, siamo partiti bene fin dall’inizio facendo tanti chilometri - conclude -. Mi dispiace per il ritiro di Alessio Pisi, se fosse rimasto in gara sicuramente la competizione avrebbe preso un’altra piega con distacchi ancora maggiori. Abbiamo dimostrato di avere un passo superiore per tutta la giornata, una volta che non era più in gara ho voluto gestire la posizione” ha commentato il vincitore del Rally Bianco Azzurro Roberto Vellani.



Vagnini, navigato da Marco Baldazzi - che si aggiudica il Trofeo dedicato alla memoria di Silvio Stefanelli -, ha piazzato la sua Skoda Fabia RALLY2 by PROLINE (versione non evoluta della vettura boema) a circa 25 secondi dal vincitore, riuscendo a precedere di 13’’ il terzo classificato Antonio Rusce, anche lui alla prima esperienza in Repubblica. Quest’ultimo, navigato da Martina Musiari sempre su Skoda Fabia preparata da Erreeffe Rally Team, aveva come obiettivo raccogliere più punti possibili per la classifica CRZ, in ottica della partecipazione alla finale nazionale CRZ.



Vagnini nel post gara commenta: “Sapevamo che sarebbe stata una lotta continua. Non correvo sull’asfalto dal Ronde Halloween, alla fine possiamo dirci soddisfatti. Il team e il mio navigatore hanno fatto un ottimo lavoro oggi, adesso continueremo a prepararci per la stagione. La Scuderia ha organizzato una bella gara con prove molto belle, allestendo un parco partenti di assoluto livello”.



Tra i protagonisti di vertice sfortunati di questa edizione c’è Alessio Pisi, detentore del titolo 2022, oggi navigato da Marco Pollicino su Skoda Fabia RALLY2, fermato dalla rottura dell’idroguida alla quinta prova quando era in lotta con Vellani. Ritirato anche l’equipaggio dei comaschi Marco Silva e Gianni Pina, fuori gara dopo la PS7 quando erano in lizza per il terzo posto.



Altre quattro Skoda seguono le tre sul podio con la “pattuglia” guidata da Stefano Magnani e Mirco Gabrielli, che precedono Davide Tanozzi e Irene Bubola e un altro equipaggio del Titano con Davide Simoncini e Davide Gasperoni, settimo posto per Paolo Segantini con Manuel Piras. Nel groppone delle Skoda spicca la Subaru Impreza di Marco Bianchini, che si è classificata 8°.



In un bellissimo weekend primaverile si è svolta la prima gara dell’anno organizzata dalla Scuderia San Marino, che ha fatto registrare 59 equipaggi partenti al via nel moderno e 20 nello storico. Unica vettura non verificata la BMW 320 numero 214 di Giovanni Muccioli ed Enrico De Marini.



Battaglie continue tra le varie classi: nella R3 da segnalare il 14° posto di Pier Francesco Verbilli, navigato da Sara Montavoci; nella RALLY4 l’aretino Daniele Segantini, che l’anno scorso ha chiuso sull’ultimo gradino del podio, ha imbattuto in un weekend difficile dovuto a due forature e



a chiuso al 17° posto assoluto, al 20° c’è Luca Franchini. Al 12° posto troviamo il greco Sotiris Ieramiadis con un navigatore d’eccezzione, Pietro Elia Ometto, navigatore del campione italiano Andrea Crugnola, il leccese Mauro Adamucci, impegnato con una Peugeot 207 nella classe Super 2000, lo segue al 13° posto nella classifica finale. Intrigante anche il duello nella S1600 con Pietro Pensierini che termina 16° e Simone Brusori - navigato da Enzo Zafferani, vera e propria figura storica del Motorsport del Titano - 19°.



Nello storico dominio assoluto dell’equipaggio tutto biancazzurro di Marcello Colombini e Marco Selva su BMW M3, che vincono tutte le prove della domenica e salgono sul gradino più alto del podio.



“Felicissimo per questa vittoria, ci siamo divertiti tanto. Voglio fare alcuni doverosi ringraziamenti: al mio team, alla grandissima M3 che è una gran macchina, al tempo per non aver piovuto e ai ragazzi della Scuderia che hanno organizzato una bellissima manifestazione” ha commentato Colombini.



Secondo posto per Gabriele Rossi e Fabrizio Handel con la Ford Sierra Cosw e 3° posizione di Marco Carlo e Mattia Franchin.



C’è soddisfazione anche tra i ranghi della Scuderia San Marino con il suo presidente Roberto Selva che afferma: “Per la Scuderia è stata una scommessa vinta: nonostante siamo stati messi a dura prova abbiamo dato il massimo per garantire una bella gara. L’ambizione di ripresentarsi al CRZ c’è e questo lo possiamo considerare un ottimo punto di partenza per migliorarsi e aumentare il prestigio della Scuderia San Marino. Abbiamo allestito un parco partenti di qualità fin da subito e un elenco iscritti con grandi nomi. Qualche ritiro ha interrotto le battaglie più serate, ma è stata una gara bellissima e combattuta fino all’ultimo”