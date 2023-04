Volley B2 femminile, la Lasersoft Riccione vince la maratona di Pistoia 2-3

Sport

Riccione

| 21:46 - 02 Aprile 2023

La serie B2 Lasersoft Riccione Volley vince la maratona di Pistoia espugnando il campo dell'Abc Ricami La Fenice in rimonta per 3-2 al termine di un’autentica battaglia sportiva. Riccionesi sotto 1-0 e poi 2-1 e brave a rientrare nel match con pazienza e sangue freddo e a conquistare il tie-break. Perfetto il set conclusivo per la Lasersoft, sempre in vantaggio, che è riuscita a chiudere (11-15).



Due punti conquistati, su un campo che si sapeva sarebbe stato ostico, si aggiungono alla graduatoria della formazione biancoblu che tocca quota 49 punti in classifica in quarta posizione, riducendo, anche in questo turno, le distanze dal terzo posto (-2).



Ora il campionato si ferma per le festività pasquali, si tornerà in campo sabato 15 aprile ore 18.00 alla Palestra Fontanelle di Riccione, quando Moltrasio e compagne ospiteranno Rimini per il derby della 23esima giornata.



La partita



Nel primo set la Lasersoft parte forte ed è subito (4-9) al primo time-out avversario; distanze tra le due formazione che rimangono invariate fino al (8-15) riccionese che costringe La Fenice ad usufruire del secondo time-out. Pistoia lavora bene in difesa e nel contro attacco, Riccione ora sembra subire il gioco delle locali, soprattutto con le centrali, che si fanno sotto sino al (15-18), coach Piraccini ferma il gioco. Le locali impattano sul 19 pari e superano in volata Riccione, beffando la Lasersoft nel finale (25-22)



Buono l'avvio anche in questo secondo parziale di Moltrasio e compagne che racimolano un buon vantaggio sul (5-9). Divario che si mantiene costante tra le due compagini fino al (15-18) poi Riccione trova il break decisivo. Il muro di Gugnali firma il primo set point e a seguire l'attacco out delle locali regala il secondo parziale alle riccionesi (17-25)



Inizio del terzo parziale equilibrato si procede a braccetto prima sull'(8-8) poi (13-13). Pistoia trova il distacco decisivo sul (18-14) con una Lasersoft troppo fallosa ma che comunque prova a rimanere aggrappata al set fino al (21-19). Il break subito a metà parziale rimane fatale per le sorti del parziale, che premia l'Abc Ricami con il punteggio di (25-21).



Quarto parziale sempre saldamente in controllo delle riccionesi che partono alla grande non lasciando spazio alle locali, che appaiono appagate dopo il terzo set conquistato e il punto "mosso" in classifica. Riccione coglie l'occasione per prendere subito il largo, prima (4-9) poi (10-17), in questo frangente c'è spazio in campo anche per Chistè al posto di capitan Moltrasio, Paolassini per Godenzoni e Astolfi che subentra a Ricci. Riccione chiude il quarto parziale (14-25) prolungando il match al quinto set.



Tie-break condotto nel punteggio sempre dalla compagine di coach Piraccini che dopo una strenua opposizione avversaria trova il primo break al cambio campo (6-8). L'allungo decisivo arriva sull'(8-12) per Riccione, con conserva le 4 lunghezze di vantaggio fino al quindicesimo punto (11-15) messo a terra in diagonale da Gabellini.



Il tabellino

Abc Ricami Fenice Pistoia - Lasersoft Riccione 2-3



Riccione: Tallevi 28, Moltrasio 4, Astolfi 1, Gabellini 12, Godenzoni 18, Ricci 11, Paolassini 1, Gugnali 11, Chistè, Jelenkovich L1, Stafnini L2.



Pistoia: Mannucci 15, Martone 10, Massaro 19, Orlandi 10, Betti 2, Mantellassi 2, Canovai 9, Miccoli L1, Tanteri L2, Gaggioli, Guarducci, Valentini, Agostini



PARZIALI: 25-22/17-25/25-21/14-25/11-15



Classifica: Ozzano 60, Pontedera 55*, Prato 51, Lasersoft Riccione 49, Polverigi 39*, Pistoia 38, Fano 31, Ravenna 30, Porto S.Giorgio 28, Torresi 26, Rimini 17, Castenaso 17*, Monte Urano 10 Pagliare 5.

(*) una partita in meno