Calcio Promozione, il Gabicce Gradara batte il Barbara 2-1 e sale al terzo posto.

Sport

Gabicce Mare

| 20:14 - 02 Aprile 2023

L'esultanza dopo il gol del 2-1 di Bartolini.





Il Gabicce Gradara trova la terza vittoria di fila battendo il Barbara per 2-1 al termine di una partita diventata spigolosa dopo la seconda marcatura della squadra di casa e consolida la sua posizione nei playoff (terzo posto con Sant'Orso e Portuali).







Nel primo tempo partita combattuta con il Barbara pericoloso nelle ripartenze e con un buon presidio del centrocampo al cospetto di un avversario che, senza Pierri e Giunchetti sulle fasce, non ha la solita velocità d'azione e fatica a creare superiorità numerica.

All’ 11’ vantaggio del Gabicce Gradara. Sulla sinistra in area Bartolini serve un assist per Mani il cui preciso diagonale pressato da un avversario non perdona: 1-0. Al 15' tiro centrale di Domini parato dal portiere. Al 18' in ripartenza, con il Gabicce Gradara sbilanciato, Giuliani dalla trequarti sinistra serve in orizzontale Brunori, lasciato libero, che con una precisa conclusione da oltre venti metri mette la palla nell’angolino alla destra di Renzetti: 1-1. Al 35' occasione per il Gabicce Gradara: Grandicelli lanciato a rete si allunga troppo la palla e il portiere in uscita si salva, Al 43'

punizione di Domini, il portiere in tuffo devia in angolo alla sua sinistra. Nel finale contropiede 2-1 del Barbara con Sabbatini che non vede Zigrossi in solitudine sul fronte opposto e l’azione sfuma.

Nella ripresa avvio di marca ospite. Al 3’ il portiere Renzetti salva con i piedi su un contropiede che sorprende nuovamente il Gabicce Gradara. Al 6’ Giuliani in area serve Brunori che sulla destra calcia sull’esterno della rete. La partita resta viva ed in equilibrio che si rompe al 25': palla filtrante di Mani a Domini il quale viene atterrato in area: è rigore. Bartolini non sbaglia dal dischetto. Nel finale volano i cartellini, Zigrossi viene espulso al 40'. Al 45’ Mani serve Capi in profondità e il portiere salva sui piedi dell'attaccante. Dopo sei minuti di recupero il Gabicce Gradara festeggia.



Prossima partita dopo la sosta pasquale sabato aprile 15 a Fermignano.







IL TECNICO A fine partita il tecnico Filippo Vergoni commenta: “Era importante vincere ed avere conquistato i tre punti è una cosa ottima, ancora di più per averli ottenuti contro una squadra di valore e affamata di punti come il Barbara che ci ha messo alla frusta in tutte le maniere. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà anche perché siamo cascati nella trappola del nervosismo, dopo il gol del vantaggio abbiamo accusato il colpo subendo dopo pochi minuti la rete del pareggio facendoci trovare sbilanciati sulla loro ripartenza. Nella ripresa, dopo un inizio in sordina, siamo cresciuti e avremmo potuto chiudere i giochi finire con Capi che ha avuto un buon impatto sul match. Peccato per l'ammonizione di Domini che salterà la prossima partita alla ripresa, nella trasferta di Fermignano”.



Il tabellino



GABICCE GRADARA – BARBARA 2-1



GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri (20’ st. Pierri), Gabrielli, Domini (49’ st. Montebelli),Varrella, Tombari, Betti, Morini (20’ st. Capi), Bartolini, Mani (49’ st. Donati), Grandicelli. A disp: Mussoni, Finotti, Magi, Ulloa. All. Vergoni.



BARBARA: Minardi, Paradisi, Gregorini, Morsucci (36’ st. Rossini), Zigrossi, Tamburini, Fronzi (21’ st. Giorgetti), Cardinali, Giuliani, Brunori (45’ st. Mancini), Sabbatini (43’ st. Tiraboco). A disp. Santarelli, Sanviti, Nacciarriti, Profili, Moschini.







ARBITRO: Bardi di Macerata (Micheli e Pastori di Jesi)







RETI: 11’ pt.Mani, 18’ Brunori, 27’ Bartolini su rigore.







NOTE. Spettatori 200 circa. Angoli: 2-2. Ammoniti: Bartolini, Domini, Tamburini, Renzetti, Brunori, Grandicelli, Zigrossi, Minardi, Mani. Al 28’ st. espulso un giocatore della panchina ospite, al 40’ st. Zigrossi.