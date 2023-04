Calcio Eccellenza: botta e risposta tra Medicina e Savignanese (1-1)

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:26 - 02 Aprile 2023





Medicina Fossatone – Savignanese 1-1



MEDICINA FOSSATONE (4-3-3): Palermo; Rocchi (19’ st Montalbani), Alpi, Dradi, Randi; Carboni (43’ st Commissari), Mezzetti, Guidi; Barbaro, Sabbatani, Boschi.

A disp.: Stanzani, Castagnini G., Dalfiume, El Abbassi, Savini, Nerzu, R. Castagnini.

All.: Geraci.

SAVIGNANESE (4-4-2): Papi; Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Mazza (30’ st Farabegoli); Battistini (17’ st Onofri), Cassani (45’ st Possenti), Nicolini (22’ st Vitalino), Franchini (17’ st Sbrighi); Pacchioni, Malo.

A disp.: Fusconi, Dhamo, Paganelli, Brocculi.

All.: Montanari.

Arbitro: Matteo Diversi di Lugo di Romagna.

Guardalinee: Soufian Hafi Alemani (Forlì) e Marco Gagliardi (Cesena).

MARCATORI: 17’ pt Pacchioni (S), 25’ st Boschi (MF).

ESPULSO: al 39’ st Sabbatani (MF) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Mazzarini (S), Boschi (MF), Lambertini (S).

Recupero: 0’ pt, 5’ st.



MEDICINA Campo pesante e pioggia incessante all’inizio di un primo tempo che la Savignanese chiude in vantaggio. La rete arriva al minuto 17 grazie a Pacchioni. Il cross di Battistini è deviato di testa da Lambertini col pallone che, respinto dal palo, finisce sui piedi del numero 9 ospite che insacca da vero rapinatore d'area di rigore. Reagisce subito il MediFossa che riprende a fare la partita senza però trovare precisione, causa anche un terreno di gioco difficile, negli ultimi venti metri. Occasione per i giallorossi al 37’: Papi si fa passare sotto le gambe la punizione centrale di Mezzetti ma l’estremo difensore riesce a recuperare prima che il pallone finisca in rete. Passano due minuti e la Savignanese trova il raddoppio. Rocchi, in uscita, calcola male il rimbalzo del pallone e Franchini, da solo davanti a Palermo, insacca: per l’arbitro è fuorigioco tra le proteste degli ospiti.

Dopo appena 120” dall'inizio della ripresa, il Medicina sfiora il pareggio: il passaggio all’indietro di Sabbatani per Carboni è un rigore in movimento ma il numero 5 alza troppo la mira e si dispera per la ghiotta occasione mancata. Giallo, in area Savignanese, al minuto 52: Mezzetti lancia Sabbatani che, appena prima di tirare, viene contrastato fallosamente da ben tre difensore. Per l’arbitro è simulazione ed estrae un giallo che si rivelerà fatale per l’attaccante. Dopo due tentativi di Malo dalla distanza che Palermo disinnesca, arriva il pareggio del MediFossa. Mezzetti si procura il rigore e Boschi, spiazzando Papi, lo realizza. Al minuto 84, l’episodio che avrebbe potuto cambiare la gara: Lambertini anticipa Sabbatani che, nel tentativo di prendere il pallone, colpisce il difensore. Altro giallo e rosso. L’inferiorità numerica, però, non influisce sul risultato che, al termine dei 5’ di recupero, resta di 1-1.







.