Calcio Eccellenza: doppietta di Gherlinzoni, Sant'Agostino supera 2-0 il Diegaro

Sport

Cesena

| 18:42 - 02 Aprile 2023



DIEGARO: Fabbri, Panzavolta, Magi, Pagliarani, Zannoli (30’ st Garattoni), Siboni (1’ st Belward), Morganti (16’ st Lo Russo), Sankhare, Longobardi, Noschese (21’ st Pertutti), Casalboni (24’ st Pagliarani F.). A disp. Foiera, Candoli, Bartoletti, Raies. All. Cucchi.

S.AGOSTINO: Costantino, Ferrari, Rubbi (39’ st Novi), Di Domenico (23’ st Daniel), Marcolini, Ribello, Correggiari, Iazzetta, Gherlinzoni, Lodi, Lenzi (33’ st Gessoni). A disp. Guzzinati, Pansini, Malservisi, Pinca, Guerzoni, Bagliatti. All. Zambrini.



ARBITRO: Previdi di Modena.

RETI: 9' pt e 32' pt Gherlinzoni.

AMMONITI: Siboni, Pertutti.



DIEGARO Partita ricca di emozioni, con il Sant'Agostino che fa sua la vittoria con due contropiedi di Gherlinzoni. Al 2' cross di Longobardi, Noschese sfiora il gol di testa. Al 9' lancio delle retrovie per Gherlinzoni, che si invola in contropiede e batte Fabbri in uscita. Il Diegaro risponde: al 15' Noschese sfonda a sinistra e crossa rasoterra per Longobardi che apre troppo il piattone: palla fuori. Al 20' ancora Noschese da sinistra crossa sul secondo palo per Morganti, il tiro al volo è parato da Costantino. Al 30' Casalboni lancia Longobardi, salta due avversari e calcia a giro sul secondo palo, palla fuori. Al 32' nuovo contropiede finalizzato da Gherlinzoni, complice un errore di un difensore locale. Al 45' Fabbri in uscita salva su Lenzi ed evita il tris. Nel secondo tempo il Diegaro si fa vedere al 55' con Longobardi, che di testa non inquadra il bersaglio su cross di Longobardi. Al 65' Morganti di testa fa sponda su cross di Casalboni, l'acrobazia di Noschese è alta di poco. Al 65' Fabbri nega la tripletta a Gherlinzoni. Al 78' Lo Russo sfiora l'1-2, ma Costantino salva in uscita, poi lo stesso Lo Russo calcia alto sulla ribattuta. All'89' Garattoni alza ancora la mira.