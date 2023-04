Calcio Promozione: ahi Sampierana, prima sconfitta interna e sorpasso Gambettola

Sport

Cesena

| 18:24 - 02 Aprile 2023

L'allenatore della Sampierana Barontini.



SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli, Diversi (37' st Berni), Narducci, Quaranta, Canali, Pungelli (14' st Rossi S.), Braccini (28' st Fiaschetti), Para (37' st Farini), Rossi G, Castagnoli. A disp. Ranieri, Stoppa, Batani. All. Barontini.

FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci (38' Iachetta), Marzocchi, Giulianini, Mambelli, Giorgini, Diop, Bucci (36' pt Rrushi, 25' st Amaducci), Chiarini, Ulivieri, Vokkri (26' st Torroni). A disp. Alocchi, Persiani, Dotti, Fabbri, Morandi. All. Bettini.



ARBITRO: Cavalzzi di Lugo.

RETI: 5' st Marzocchi, 13' st aut. Marzocchi, 48' st Ulivieri.



SAN PIERO IN BAGNO Prima sconfitta stagionale interna della Sampierana che viene così superata al primo posto dal Gambettola, vincitrice contro il Granata. La Sampierana si presentava rimaneggiata per le numerose squalifiche e infortuni, ma nulla toglie al merito del Forlimpopoli che ha disputato un incontro sempre all’attacco nella prima fase, mentre nel secondo tempo ha giocato prevalentemente in contropiede. Dopo 40 secondi una indecisione della difesa bianconera consente una grossissima occasione a Chiarini che colpisce clamorosamente il palo a porta vuota. Al 27' lo stesso giocatore si coordina in area e sfiora l’incrocio dei pali. Al 30' prima occasione della Sampierana con Para, ma il portiere si supera alzando sopra la traversa. Nella ripresa al 5' tiro di Ulivieri respinto da Zammarchi, irrompe Marzocchi che sigla l’uno a zero per il Forlimpopoli. Al 13' del la Sampierana pareggia: cross teso di Diversi e lo stesso Marzocchi mette alle spalle del proprio portiere. Al 25 Braccini in area non controlla in area un bel lancio di Quercioli, mentre due minuti dopo Ulivieri sfiora il gol con un tiro da fuori area che esce di poco. Al 30' Canali salva sulla linea una conclusione di Mambelli. La Sampierana negli ultimi minuti cerca disperatamente il gol della vittoria ma al 49' a seguito di fallo laterale a favore dei bianconeri gli ospiti rubano palla e Ulivieri batte Zammarchi per la vittoria finale.