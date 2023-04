Calcio Eccellenza: Cattolica e Tropical Coriano, doppio colpo in trasferta

Sport

Cattolica

| 18:43 - 02 Aprile 2023

Docente ARCHIVIO.





Nel giorno della promozione matematica del Victor San Marino, nonostante la sconfitta con il Granamica, le squadre riminesi vincono tutte. Il Pietracuta regola 2-1 il Valsanterno, mentre un Cattolica non ancora domo espugna 3-1 il campo del Sanpaimola, passato in vantaggio con Fusconi al 13'. A firmare la rimonta dei giallorossi è il solito Docente, a segno al 44' e all'85'. Nel recupero arriva il tris di Lo Bianco. Anche il Tropical Coriano segna tre gol in trasferta a Comacchio: con la Comacchiese finisce 0-3 e sblocca il risultato Scarponi al 7'. Ad arrotondare il punteggio è l'ex San Marino Carrer, a segno al 77' e all'83'.