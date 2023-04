Meteo: allerta meteo per venti forti sul riminese, poi gelate tardive

Attualità

| 13:24 - 02 Aprile 2023

L’afflusso di correnti più fredde da Nord-Est determinerà giornate con temperature inferiori alle medie del periodo e qualche gelata tardiva. Inizio settimana ventoso con mare mosso ma precipitazioni praticamente assenti.





Emissione del 2/04/2023 ore 12:00



Lunedì 3 Aprile



Stato del cielo e precipitazioni: da poco nuvoloso a sereno con piogge assenti salvo sporadici piovaschi in montagna.

Temperature: minime comprese tra +4 e +9 gradi. Massime in calo comprese tra +10 e +13 gradi.

Venti: moderati da Nord-Est con rinforzi in costa specie in serata.

Mare: molto mosso, fino ad agitato in serata.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta arancione per vento, allerta gialla per stato del mare e criticità costiera.



Martedì 4 Aprile



Stato del cielo e precipitazioni: da poco nuvoloso a sereno.

Temperature: in netto calo con minime comprese tra -1 e +4 gradi, massime comprese fino a +4 e +8 gradi. Gelate nell’entroterra.

Venti: moderati da Nord-Est, in attenuazione nella seconda parte di giornata.

Mare: molto mosso al mattino poi mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 5 Aprile



Stato del cielo e precipitazioni: Molto nuvoloso o coperto al mattino. Molto nuvoloso tra pomeriggio e sera.

Temperature: minime comprese tra -1 e +5 gradi. Massime fino a +4 e +9 gradi. Gelate tra entroterra e colline.

Venti: deboli da Nord-Est.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: la seconda parte della settimana vedrà temperature in lieve ripresa con precipitazioni assenti. Per il weekend PASQUALE l’incertezza è ancora alta: condizioni meteo variabili con temperature non oltre i +15°C.

