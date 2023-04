Rimini, ubriachi sorpresi a circolare su uno scooter rubato

Cronaca

| 13:13 - 02 Aprile 2023

Momenti di concitazione nella notte tra sabato e domenica (1-2 aprile), lungo via Pascoli a Rimini: una pattuglia della Polizia ha intercettato due 36enni italiani che viaggiavano in scooter senza casco. I due hanno cercato di eludere il controllo, venendo però fermati: erano in evidente stato di alterazione per aver alzato troppo il gomito. In particolare il conducente dello scooter è stato sottoposto all'alcoltest, risultando positivo: il suo atteggiamento non collaborativo, concretizzatosi anche in spintoni agli operatori e parole di minaccia, gli è costato l'arresto per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiali. Entrambi i 36enni sono stati invece denunciati per ricettazione: lo scooter era stato rubato ed era di proprietà di un dipendente di un albergo. Lo aveva lasciato parcheggiato nel cortile della struttura ricettiva e lì il mezzo gli era stato trafugato.