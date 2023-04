Rimini: centro storico monitorato dalla Polizia. Locale sanzionato per musica fuori orario

Cronaca

Rimini

| 13:06 - 02 Aprile 2023

Squadra Volanti ARCHIVIO.



Con l'avvicinarsi del weekend pasquale e con l'apertura della lunga stagione estiva, le forze dell'ordine riminesi avviano i piani di controllo della città, in considerazione dell'incremento di turisti e visitatori. Nella notte tra sabato e domenica (1-2 aprile) la Polizia di Rimini ha tenuto monitorati il centro storico e il lungomare,



Attenzione anche all'area della stazione ferroviaria, presidiata dalla Polfer. In totale sono state oltre 300 le persone identificate, sette quelle denunciate.



E in centro storico un locale è stato sanzionato per non aver spento la musica nei limiti previsti dalla legge: nel complesso la serata e la nottata non sono state caratterizzate da particolari criticità, riferisce la Questura.