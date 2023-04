Tennis, Open di Primavera a Riccione al via

Sport

| 12:56 - 02 Aprile 2023

Primi match nel torneo Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione, che si presenta al via con due tabelloni, uno maschile da 2.000 euro di montepremi, ed uno femminile con lo stesso montepremi. Nel complesso 4000 euro per alcuni dei migliori 2° categoria del panorama nazionale e tanti big locali. Nel maschile si qualificano per il tabellone principale Tommaso Filippi (Forum Forlì) e Simone Piraccini (Ct Cesena).

Maschile, tabellone di 3°, turno di qualificazione: Tommaso Filippi (3.1)-Pietro Vagnini (3.1, n.1) 3-6, 6-2, 10-6, Simone Piraccini (3.1)-Andrea Bacchini (3.1, n.3) 7-6, 3-6, 10-4.

Si qualifica anche Luca Abati (3.1).

Nel femminile avanzano Viola Ceccaroni (Tc Riccione), Iryna Horai (Tennis Cast San Marino) ed Alessia Eberini (Ct Albinea).

1° turno: Viola Ceccaroni (3.5)-Jessica Barbieri (3.5) 6-2, 1-6, 10-8, Alessia Eberini (3.4)-Crystal Aratari (3.5) 16, 6-2, 10-5, Iryna Horai (3.5)-Isotta Mancini (3.5) 6-1, 7-6.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.