Volley B, la PromoPharma batte Padova e spera

Sport

Repubblica San Marino

| 12:46 - 02 Aprile 2023

Importante vittoria della PromoPharma San Marino in quel di Padova. Grazie ai tre punti conquistati sabato in Veneto, i titani avvicinano il quart’ultimo posto in classifica (che dà diritto ai play-out) nonostante la vittoria esterna della Spezzanese a San Martino in Rio e sfatano il tabu trasferta a causa del quale avevano fin qui conquistato un solo punto fuori dal Pala Casadei. “Partita dura. – Commenta coach Stefano Mascetti a fine incontro. - Siamo partiti contratti, cedendo a Padova il primo set. Nel secondo siamo stati spalla a spalla per tutto il tempo. Siamo arrivati ai vantaggi e siamo stati bravi a tenere duro e a vincerli. Questo risultato ha esaltato noi e depresso loro così, nel terzo parziale, abbiamo letteralmente dominato. Nel quarto set Padova è partita sciolta, senza niente da perdere e siamo andati sotto anche di cinque punti ma poi, con grande pazienza, siamo stati bravi a recuperare. Oggi devo fare i complimenti a tutti i miei giocatori ma un plauso speciale va Nicolò Conti che è un classe 2005 e ha tenuto il campo molto bene per tre set giocando da opposto. Passeremo una buona Pasqua”.



Il tabellino



Kioene Padova – PromoPharma San Marino 1-3



Padova. Favaro, Bergamasco 13, Vigato 3, Sartore 3, Benetazzo 22, Streliotto 3, Geron (L1), Signori 6, Cesaro 1, L. Galiazzo 1, M. Galiazzo 2, Pagliaro, Ghiraldo, Munarini (L2). Ace: 5. Battute errore 10. Muri punto 6. All. Fabio Cecchinato.

PromoPharma. Rondelli 5, Kiva 26, Caselli 7, Ricci 6, Bernardi 10, Benvenuti 21, Morelli (L), Conti, Carigi, Cicconi. Ace: 5. Battute errore 9. Muri punto 10. All. Stefano Mascetti.

Arbitri: Stefania Petrera (1°) e Roberto De Benedetto (2°).

Parziali 25/21 29/31 12/25 20/25

Durata set: 25m, 35m, 19m, 29m



Classifica. Gabbiano Mantova 66, Arredopark Sommacampagna 48, Querzoli Forlì 45, Kema Asola 41, Ama San Martino in Rio 39, Viadana Volley 35, Sab Group Rubicone 34, Kerakoll Sassuolo 31, Volley Montichiari 30, Planet Group Spezzanese 27, Pietro Pezzi Ravenna 27, PromoPharma 23, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.





Prossima partita. PromoPharma - Arredopark Sommacampagna. Sabato 15 aprile ore 18.30 a Serravalle.







Serie D femm./Girone E. Titan Services – Figurella Rimini 3-1

(22/25 17/25 25/18 17/25)



Sabato primo aprile al Pala Casadei la Titan Services gioca una buona partita contro la Figurella Rimini ma non porta a casa punti e la classifica rimane problematica. “Abbiamo affrontato la squadra terza in classifica e non abbiamo sfigurato. Le mie ragazze ci hanno provato e sono state in partita anche se eravamo un po’ a ranghi ridotti. – E’ il commento di Wilson Renzi, coach della Titan Services a fine match. - Nel primo set siamo andate avanti a punto a punto fino a un break finale subito che c’è costato il parziale. Nel secondo siamo partite bene (11/8). Ma dopo il tie-break chiesto dalla panchina ospite, siamo andate in confusione e abbiamo preso un break di una decina di punti che c’è costato il set. Il terzo parziale lo abbiamo vinto. Ha influito il buon ingresso di Rebecca Filippi, molto giudiziosa in attacco. Nel quarto set non abbiamo più retto fisicamente. Del resto, abbiamo giocato con un’unica palleggiatrice e al centro abbiamo schierato Rosa Muccioli, una quindicenne che è stata brava e ha murato tantissimo. Mercoledì 5 giochiamo in anticipo in casa con il Forlì. Cercheremo di dare tutto per portare a casa i tre punti”.



Titan Services. Tura 14, Ghinelli 10, Valentini, Filippi 7, Esposito 2, Muccioli 8, Rossi 1, Pasolini (L1), Casadei 6, Lazzari (L2), Cesarini, Ricciotti 6. N.E.: Gasperoni. All. Wilson Renzi.



Classifica. Portuali Ravenna 58, Figurella Rimini 49, Fulgur Bagnacavallo 49, Longiano Volley 38, Fenix Faenza 37, Idea Volley Santarcangelo 37, Junior Coriano 35, Unica Volley Rimini 24, Teodora Ravenna 23, Stella Rimini 17, Titan Services 15, Viserba Volley 14, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services –Forlì. Mercoledì 5 aprile alle 20.45 a Serravalle.