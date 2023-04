San Leo, cooperativa di comunità salva il minimarket: il plauso della consigliera Rossi

Attualità

San Leo

| 10:38 - 02 Aprile 2023

Nadia Rossi e i nuovi gestori del market.

Fermenti Leontine, la cooperativa di comunità di San Leo, dopo il forno salva anche il minimarket del paese, dato il pensionamento delle titolari dopo 38 anni, che restano volontarie e socie della cooperativa.



"È bellissimo vedere che in un piccolo borgo della Valmarecchia, i cittadini non si danno per vinti ma collaborano per mantenere vivi i punti di riferimento degli abitanti e dei turisti. Oggi sono tornata a San Leo, a un anno circa da quando sono andata in visita al forno mentre lavoravo alla legge regionale che sostiene le cooperative di comunità - richiama la consigliera regionale Pd Nadia Rossi, che di quella legge è stata relatrice di maggioranza - e penso che questo tipo di organizzazioni possano davvero rappresentare la svolta in luoghi che, per ragioni geografiche, demografiche o sociali, rischiano di vedere chiusi servizi essenziali".



"La Regione Emilia-Romagna proprio per questo dispone specifici contributi per rafforzare le cooperative di comunità già presenti nel territorio e sostenere la nascita di quelle nuove. Lo fa con l'aiuto dei comuni e degli enti locali. Ma senza la vitalità e l'impegno delle persone, non si può fare molta strada. - conclude Rossi - Mi auguro che gli ottimi propositi della coop Fermenti Leontine siano sostenuti dagli abitanti e richiamino in Valmarecchia attenzione e turismo anche dall'esterno".