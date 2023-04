'Siamo nati per camminare' il progetto a San Giovanni con tre linee di piedibus

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 08:19 - 02 Aprile 2023

Una delle linee di piedibus.

Il progetto regionale Siamo Nati per Camminare in questa edizione ha posto attenzione sul movimento, anche leggero, e il fatto che permetta di osservare ed apprendere meglio le dinamiche della città, coglierne gli aspetti positivi e da migliorare, ma anche osservare ed interagire con gli altri. Quindi a “leggere” la città. L’adesione dei bambini della Scuola Primaria Istituto Comprensivo Statale e dei volontari accompagnatori coordinati da Scuolinfesta aps, è cresciuta vistosamente nel corso delle due settimane del progetto, conseguendo il risultato importantissimo di mantenere l’esperienza del Piedibus fino al termine dell’anno scolastico.



Venerdì mattina il Sindaco Daniele Morelli e la vice Sindaco Michela Bertuccioli, insieme alla Dirigente Nadia Vandi e al Presidente Scuolinfesta Marco Morelli, si sono incontrati nel cortile dell’Istituto Comprensivo per ringraziare gli adulti accompagnatori e i bambini che si sono mostrati davvero entusiasti e stimolati dall’opportunità proposta.



Insieme ai lunghi serpenti colorati delle tre linee di Piedibus che di prima mattina hanno percorso il paese, ci sono stati tanti bambini che hanno scelto di andare a scuola anche in bicicletta o in monopattino e tutti questi comportamenti virtuosi concorreranno ai risultati che porteranno alle premiazioni di fine anno scolastico delle prime due classi che hanno avranno conseguito più spostamenti sostenibili, ma anche delle ulteriori due classi che hanno saputo cambiare la loro abitudine di movimento.



La mattinata è proseguita, grazie all’importante impegno degli insegnanti che hanno proposto, nell’ampio giardino della scuola, i “giochi di una volta”: tiro alla fune, campagna, orologio e ruba-bandiera.



Tutto questo per creare contatto e condivisione tra i bambini in modalità naturali e spontanee e in un ambiente estremamente naturale.







“Crediamo che il risultato più importante" dicono gli organizzatori "sia la grande soddisfazione e l’entusiasmo che i bambini e gli adulti provano a contatto con l’esperienza della mobilità sostenibile. Abbiamo informato tutti che a partire da lunedì continueranno ad essere attive tutte le tre linee del Piedibus, un risultato non scontato frutto dell’importante impegno e sostegno reciproco tra Amministrazione, Istituto scolastico, Scuolinfesta aps, bambini e famiglie. A tutti i complimenti dell’Amministrazione e l’invito a proseguire, e non solo nel percorso casa-scuola, l’abitudine di movimento virtuoso per la propria salute, ma anche per il bene dell’ambiente”.