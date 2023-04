Sindacati denunciano: blocco Superbonus e nuovo Codice appalti metteranno in crisi il settore edile

Attualità

Rimini

| 06:46 - 02 Aprile 2023

La delegazione riminese a Roma.

I sindacati Fillea Cgil Rimini e Feneal Uil hanno partecipato a una manifestazione a Roma per denunciare le gravi conseguenze che il blocco dei crediti legati al Superbonus in edilizia potrebbe avere sul settore edile. Inoltre, a partire dal 1° luglio entrerà in vigore il nuovo Codice degli appalti, che secondo i sindacati, non snellirà le procedure ma renderà l'intero sistema maggiormente permeabile a fenomeni di corruzione e illegalità, mettendo in crisi il settore edile. Se non arriveranno risposte serie dal governo, i sindacati sono pronti ad avviare una stagione di vertenze.