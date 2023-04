Basket B femminile, la Ren-Auto si arrende alla capolista Cavezzo (85-50)

Sport

Rimini

| 02:18 - 02 Aprile 2023



Sfida estremamente impegnativa per la Ren-Auto che viaggia lungo la via Emilia per far visita alla capolista Cavezzo: pronostico sulla carta tutto per le padrone di casa con le rosanero che, d'altra parte, devono provare a dare fastidio.

Coach Maghelli sceglie un quintetto composto da Novelli, Capucci, Pignieri, Eleonora e Noemi Duca. Cavezzo parte subito forte con un canestro ed una tripla; i primi punti della Ren-Auto li segna Capucci con un 2/2 dalla lunetta.

Fino al 7-4 il primo quarto rimane in equilibrio, poi le emiliane cominciano a segnare a raffica dalla lunga distanza e, con un parziale di 8-0, allungano fino al 15-4.

La Ren-Auto in attacco non è precisa, perde troppi palloni e anche quando costruisce bene e sbaglia tanto. Cavezzo al contrario dimostra di valere il primo posto e sbaglia pochissimo, 19-5. Due canestri consecutivi di Noemi Duca permetto alle rosanero di accorciare e di chiudere il quarto sul 19-9. L'ennesima tripla di Cavezzo apre la seconda frazione, 22-9.

Le padroni di casa passano a zona e pressano dalla rimessa forzando parecchie palle perse, ma Noemi Duca e Pignieri provano comunque a tenere le rosanero in linea di galleggiamento, 26-14. Purtroppo non basta perché Cavezzo strappa ancora e con un parziale di 20-0 vola sul 46-14.

Pignieri dalla lunetta interrompe una lunghissima secca, che però non ferma l'avanzata delle padrone di casa: Cavezzo non sbaglia praticamente mai e chiude il primo tempo, e di fatto il match, avanti di 34 lunghezze sul 52-18.

La Ren-Auto rientra in campo nel secondo tempo con l'obbligo morale di onorare la partita e di provare almeno ad aggiudicarsi i rimanenti parziali: missione compiuta nel terzo quarto, vinto 15-14, grazie ad una difesa più attenta e ad un attacco meno frettoloso.

Nell'ultima frazione però Cavezzo torna a segnare da tre con continuità, ma è nuovamente Pignieri, 20 punti per lei, a ristabilire l'equilibrio parziale. Finisce 87-48.



IL COACH "Un tempo non lo abbiamo giocato - commenta coach Maghelli -, è come se non fossimo entrate in campo. Nel secondo un minimo di reazione c'è stato, ci abbiamo messo un po' più di energia, ma sempre con poco lucidità: sono due partite in fila in cui in campo non riusciamo a fare quello che proviamo in allenamento. Cavezzo ha segnato tanto, ma le abbiamo messe in fiducia noi come già era capitato la settimana scorsa, perché in questo momento non riusciamo a prendere iniziativa né in attacco, né in difesa e le nostre avversarie non fanno fatica. Abbiamo giocato una grande prima fase e ci eravamo fatte delle aspettative: capisco che i risultati negativi della seconda parte di stagione abbiano portato delusione e stanchezza mentale, ma non possiamo mollare così, dobbiamo giocare fino in fondo per onorare quanto di buono abbiamo fatto".

La Ren-Auto tornerà in campo alla palestra Carim sabato 15 aprile, alle ore 20.30, per il match con il Puianello Basket Team.



Il tabellino

Basket Cavezzo - REN-AUTO 85-50

Cavezzo: Siligardi 5, Denti 14, Zanoli 13, Cariani 16, Kolar 9, Marchetti 9, Maini, Andreotti 4, Costi 10, Calzolari 1, Bellodi, Pronkina 4. All. Piatti

REN-AUTO: Novelli 2, Mecozzi, Pratelli, Duca E. 2, Pignieri 20, Duca N. 15, Borsetti, Capucci 2, Tiraferri 1, Puliti, Mongiusti 8. All. Maghelli

Arbitri: Pellegrini e Casavecchia

PARZIALI: 19-9; 33-9; 14-15; 19-17