Basket C Silver, EA Titano scivola in casa: hurrà Loreto Pesaro (63-74)

Sport

Repubblica San Marino

| 22:44 - 01 Aprile 2023

Il coach Stefano Rossini.

Vanno ko con assoluto onore, i Titans. Biancazzurri combattivi, con energia e determinazione spese per tutta la gara, ma a festeggiare il referto rosa al 40’ è il Loreto Pesaro. Gli ospiti, che ora ne hanno vinte 22 su 23, comandano per larghi tratti, ma mai con ampi margini, tanto che il +11 finale è il massimo vantaggio.



LA PARTITA. Primi due quarti di battaglia vera, con pochissime interruzioni e con un Gamberini che nel primo parziale ne mette già 10. Dall’altra parte c’è un Benevelli a 8 e al 10’ il tabellone del Multieventi segna 18-21. Grandissimo equilibrio esattamente come nel secondo periodo, quando un grande Pasolini piazza tre triple fantastiche e i Titans si trovano a più riprese a -1. Loreto chiude comunque avanti, anche se di un solo possesso (34-36).



Di ritorno dagli spogliatoi la carica è a mille e la voglia di provarci non manca. Capitan Macina piazza due triple consecutive che valgono il sorpasso (42-39), ma dall’altra parte c’è un Foglietti inarrestabile che segna i punti necessari a far tornare avanti l’Italservice. Una sua tripla vale il 47-53 al 27’, con gli ultimi minuti del quarto che non cambiano la sostanza delle cose (50-57 al 30’).



In dirittura d’arrivo il Loreto viaggia con costanza con due possessi ampi di vantaggio e tocca anche il +10 (53-63), ma i Titans non mollano. Ci provano, i ragazzi di coach Rossini. Non vogliono lasciar perdere la partita, anche se l’avversario è di alto livello. Zanotti infila un paio di canestri importanti, Pesaro risponde ma Pasolini e Gamberini rimettono tutto in gioco (63-67 a -3’30”). Il canestro che gela gli entusiasmi sammarinesi è quello di Benevelli a -1’55”, con alcuni rimbalzi sul ferro prima di entrare. È 63-69, dall’altra parte l’attacco non riesce a produrre punti e la tripla di Foglietti chiude i conti (63-72 a -1’15”). L’EA Titano cade con onore.



Il tabellino



EA TITANO – ITALSERVICE LORETO PESARO 63-74



TITANO: Palmieri 2, Gamberini 17, Macina 9, Fusco, Frattarelli 6, Giannini, Raschi 3, Riccardi, Zanotti 8, Pasolini 18. All.: Rossini.

LORETO: Marziali 9, Cevolini, Parlani 5, Terenzi, Acosta, Benevelli 22, Maretto 11, D. Foglietti 23, Pesce, Bacoli, Marini, Araujo 4. All.: S. Foglietti.



Parziali: 18-21, 34-36, 50-57, 63-73