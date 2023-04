Rimini Calcio, Piscitella inventa un eurogol ma con l'Imolese è 1-1

Sport

Rimini

| 20:47 - 01 Aprile 2023

Piscitella.



Il Rimini Calcio esce con un punto dalla trasferta del Galli: con l'Imolese è un 1-1 sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo. Il primo tempo ha riservato diverse emozioni, mentre nella ripresa il gioco si è fatto più spigoloso: alla fine l'Imolese, pur rimanendo in dieci, è riuscita a difendere il pari.



La prima opportunità è per il Rimini:al 2' cross di Piscitella, contrasto in area tra Annan e Zanini, la palla arriva a Matteo Rossetti che calcia debolmente. È comunque positiva la prestazione dell'ex Teramo nei panni di vice Delcarro, pur senza avere la pericolosità negli inserimenti senza palla dell'ex Ancona. Dopo un colpo di testa di Santini a lato, al 12' primo squillo dell'Imolese, con Zaccagno che respinge di piede un tentativo di Simeri. Al 29' Zaccagno si supera sul destro a giro di Zanini dall'interno dell'area, mentre al 35' il Rimini passa in vantaggio grazie a Piscitella: l'esterno offensivo si accentra e calcia da fuori area, mandando la palla sotto l'incrocio dei pali. Cinque minuti dopo però è Zanini a trovare il pari con un destro da fuori area che non dà scampo a Zaccagno.



A inizio ripresa ancora i portieri protagonisti: sia Zaccagno che Adorni (ottimo il suo debutto in C) si oppongono con il corpo ai tentativi dei due bomber Simeri e Santini. Poi inizia il tourbillon dei cambi, l'incontro si fa spigoloso con l'Imolese in dieci per il doppio giallo ravvicinato di Zanini. Il Rimini chiude con Gabbianelli più tre attaccanti, ma la squadra di casa riesce a difendersi e a portare a casa un punto prezioso in chiave salvezza. Per il Rimini un pari amaro: Recanatese e Fermana sono a -2 dai biancorossi.



IL MIGLIORE: ZACCAGNO 7. Il portiere biancorosso è ancora decisivo con due parate su Simeri e una su Zanini. Bravo anche il suo dirimpettaio Adorni (6.5), che all'esordio in C si dimostra sicuro nelle uscite ed è decisivo su Santini.



Imolese - Rimini 1-1

RETI: 35' Piscitella, 40' Zanini.



IMOLESE (4-3-2-1): Adorni - Zanon, Maddaloni, Camilleri, Annan (68' Agyemang) - Zanini, Bertaso (68' Bani), Faggi (82' Bensaja) - De Feo (68' Blue Mamona), D'Auria (88' Macario) - Simeri.

IN PANCHINA: Manzari, Serpe, Fort, Bani, Corner, Perez, Tulli.

ALLENATORE: Antonioli.

AMMONITI: Maddaloni, Simeri, Zanon, Camilleri.

ESPULSO: Zanini.



RIMINI (4-3-3): Zaccagno - Laverone, Pietrangeli, Gigli, Regini (76' Haveri) - Matteo Rossetti (81' Pasa), Sandri, Tonelli (81' Vano) - Rosso (69' Gabbianelli), Santini, Piscitella (81' Rossetti).

IN PANCHINA: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Serpe, Allievi; De Rinaldis, Delcarro, Tanasa, Mencagli, Accursi.

ALLENATORE: Gaburro.

AMMONITI: Sandri, Rossetti Matteo, Santini.



ARBITRO: Kumara di Verona.

NOTE: tiri in porta 4-6, tiri totali 7-7. Angoli 6-4. Recupero 1' pt e 6' st.