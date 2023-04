Boxe Santarcangelo: Cristian Sanna perde il suo debutto sul ring contro Stoiko Carletto

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:37 - 01 Aprile 2023

Il maestro della boxe Santarcangelo con Cristian Sanna.

Venerdì 31 marzo, sul ring di Piove di Sacco (PD), il pugile Sanna Cristian, della categoria schoolboys (13 anni) e peso di 37 kg, ha fatto il suo debutto contro Stoiko Carletto, rappresentante dell'asd Aser boxing club di Padova.



Dal suono del primo round, i due giovani pugili si sono affrontati con determinazione, senza seguire schemi precisi. Dopo circa un minuto, un colpo all'addome ha costretto l'arbitro ad intervenire, poiché l'avversario di Sanna si piegava in modo evidente e si è portato al proprio angolo.



L'arbitro ha fatto salire il tecnico dell'altro pugile per verificare le sue condizioni e, dopo circa 20/25 secondi, ha fatto continuare il match senza effettuare il conteggio previsto, concedendo al pugile padovano il tempo necessario per riprendersi.



Nel secondo e terzo round, i due pugili hanno continuato a scambiarsi colpi, offrendo uno spettacolo avvincente. Tuttavia, visto e considerato il primo round, che era andato a favore di Sanna, ci si sarebbe aspettati almeno un verdetto di parità.



Alla fine del match, i giudici hanno decretato la sconfitta di Sanna, il che ha suscitato stupore tra i tecnici e gli spettatori presenti. Nel suo angolo, regnava la perplessità e la delusione.



Nonostante il risultato, il team di Sanna non ha fatto alcuna rimostranza e ha lasciato il ring amareggiato per la sconfitta.