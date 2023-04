Calcio RSM, sorpasso in vetta per il Tre Penne. Mercoledì la gara-scudetto

Sport

Repubblica San Marino

| 18:14 - 01 Aprile 2023

Un'immagine di Libertas-Domagnano (Foto FSGC).





La sfida a distanza tra Cosmos e Tre Penne segna il sorpasso in classifica del club di Città, che batte 3-2 il San Giovanni rischiando in un secondo tempo che gli uomini di Ceci avevano avviato sul parziale di 3-0. Merito degli acuti di Ceccaroli, Lombardi e Nigretti nel corso della prima frazione di gara. La reazione dei Rossoneri porta Kevin Lisi ad accorciare le distanze al 56’, mentre Nicola Sartini si regala un sussulto al 90’ che mette pressione al Tre Penne nel maxi-recupero del secondo tempo. I Biancazzurri incamerano comunque un successo doppiamente importante, perché contemporaneamente la Virtus ha stoppato il Cosmos.







Gli uomini di Berardi partono col piede pigiato sull’acceleratore, ma non riescono a sfruttare le due nitide occasioni costruite nel quarto d’ora iniziale. Così la Virtus colpisce al primo affondo, o meglio sugli sviluppi della cavalcata di Pedrini che arriva a saltare anche Simoncini prima di inchinarsi ad un salvataggio in extremis sulla linea di porta. Che posticipa di una manciata di secondi il vantaggio neroverde, a cura di Angeli – abile a girare di testa all’angolino il corner di Buonocunto. Poco prima dell’intervallo il Cosmos impatta, sfruttando una chiara indecisione di Passaniti. L’estremo della Virtus non è impeccabile su un colpo di testa scarico di Prandelli, finendo per facilitare il compito di Nisi – ben appostato al limite dell’area piccola. Nella ripresa domina la paura ed i portieri sono quasi inoperosi: il clamoroso colpo del K.O. della Virtus sfila di poco a lato sul tentativo di Contadini, già giustiziere dei Gialloverdi in Coppa Titano.





Perentoria affermazione della Libertas sul sintetico di Acquaviva, dove gli uomini di Sperindio archiviano la pratica Domagnano con un secco 3-0 maturato in un’ora di gioco. A sbloccare l’incontro è Olcese, salito a quota 13 gol in campionato grazie al traversone di Moretti. Meglio di lui solo Prandelli e Stefanelli. Il raddoppio è frutto di un’autorete di Ferraro ad inizio ripresa, mentre Bucci chiude i conti al 58’ su suggerimento di Merendino.





Al Federico Crescentini il Pennarossa, fisiologicamente non al meglio dal punto di vista psicofisico per i noti fatti, cede 4-1 alla Juvenes-Dogana. Il club di Serravalle la sblocca poco dopo la mezz’ora con la saetta all’incrocio di Meluzzi, raddoppiando nel corso del primo minuto del secondo con la bella volée mancina di Stella. La punta cala il tris in bello stile su suggerimento di Salvemini, mentre Stefanelli sigla il momentaneo 1-3 sfruttando un blackout della difesa avversaria per griffare il quattordicesimo gol del suo campionato, a -2 dal capocannoniere Prandelli. Prima della fine va in gol anche Benedetti, abile a risolvere una concitata azione in area di rigore biancorossa.





Vittoria che proietta la Juvenes-Dogana all’ottavo posto in classifica, lasciandosi alle spalle Domagnano, Pennarossa e San Giovanni, in attesa di conoscere l’esito delle ultime quattro della classe – impegnate domani alle 15:00. I posticipi 26° giornata di Campionato Sammarinese BKN301 saranno trasmessi in diretta streaming ed in maniera totalmente gratuita su Titani.tv: