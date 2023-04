Calcio Promozione: pari 0-0 tra Sant'Ermete e Novafeltria con gol 'fantasma'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:53 - 01 Aprile 2023

Gli undici iniziali.





Sant'Ermete - Novafeltria 0-0



S.ERMETE: Barbanti, Bonifazi, Sancisi (31' pt Severi), Braschi, Zammarchi, Mazzavillani (26' st Marcaccio), Bento, Tentoni (26' st Ponticelli), Rizzo (16' st Bascioni), Fuchi (39' st Brighi A), Brighi T. A disp. Di Stasio, Vandi, Antonelli, Manfroni. All. Mancini.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Valdifiori, Pavani, Castellani, Rinaldi, Foschi, Frihat (33' st Giorgini), Baldinini, Collini, Toromani (39' st Radici), Luzzi (20' st Vivo). A disp. Burioni, Ceccaroni, Bindi, Soumahin, Semprini, Ricci. All. Giorgi.



ARBITRO: Samaritani di Ravenna.

AMMONITI: Bonifazi, Rinaldi, Brighi T., Pavani, Tentoni



SANT'ERMETE Buon punto della squadra di casa che ferma sul pari per 0-0 il Novafeltria al termine di una partita equilibrata e con poche occasioni da rete. Primo squillo degli ospiti al 5': Baldinini crossa rasoterra per Luzzi che calcia a botta sicura, salva Zammarchi. All'8' un'indecisione di Foschi permette all'ex di turno Rizzo di calciare, palla a lato. Al 31' interviene il personale del 118 per una caduta di Sancisi, dopo uno scontro di gioco. Il n.3 dei "verdi" è costretto alla sostituzione. Il Sant'Ermete reclama al 42': Golinucci pasticcia su una conclusione, la palla sfugge al portiere che la riprende. Per il guardalinee però la sfera non ha varcato completamente la linea di porta. Nella ripresa al 55' una velenosa punizione di Toromani non trova la deviazione di Frihat. Al 91' ci prova di testa Vivo, blocca con sicurezza Barbanti.