Gemmano

| 16:50 - 01 Aprile 2023

Santi con i candidati consiglieri.



Riziero Santi si ricandida a sindaco di Gemmano. In lista con Santi ci sono: Luca Bellini (47 anni, informatico), Manuel Cavalli (38 anni, impegato), Serena Fabbri (61 anni, casalinga), Erica Colombari (49 anni, collaboratrice professionale), Emanuela Chinaglia (64 anni, comunicazione aziendale), Filippo Colonna (39 anni, tecnico aziendale), Francesca Gremito (40 anni, casalinga), Pietro Nardo (39 anni, Militare dell'esercito), Michele Rossi (53 anni, impiegato), Fausto Viviani (69 anni, pensionato).



LE DICHIARAZIONI DI SANTI Ho deciso di ricandidarmi a Sindaco di Gemmano per spirito di servizio e atto di responsabilità. Tanti gemmanesi mi hanno chiesto di non interrompere il mio servizio al paese. Porto in dote il mio bagaglio di esperienza, competenza, rapporti e relazioni, che sono ciò che serve, soprattutto ora, a Gemmano. Vivo Gemmano è la Lista civica con la quale mi presento ed è composta da persone di Gemmano di diversa estrazione sociale, culturale e lavorativa e con grande voglia di lavorare per il bene di Gemmano e delle sue frazioni. La vice Sindaco uscente Serena Fabbri, l'Assessore uscente Manuel Cavalli ed i Consiglieri uscenti Luca Bellini, Filippo Colonna, Emanuela Chinaglia, Erica Colombari e Michele Rossi, coi quali ho condiviso il lavoro di tutta questa legislatura con grande collaborazione e coesione. A loro si aggiungono Pietro Nardo, che in questa legislatura sedeva sui banchi della minoranza, Francesca Gremito della frazione Villa e Fausto Viviani di Onferno, impegnato nel comitato per la valorizzazione del Castello di Marazzano. Nei prossimi giorni ci presenteremo agli elettori col nostro programma pieno di progetti e iniziative. Nella foto tutti i candidati e candidate della lista Vivo Gemmano che si sono incontrati questa mattina per ufficializzare la decisione e lavore sul Programma.