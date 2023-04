Rimini, imprenditore vince causa con la banca e sarà risarcito

Cronaca

Rimini

16:10 - 01 Aprile 2023





Un imprenditore riminese di 67 anni ha vinto la causa in sede civile contro Banca Popolare Valconca e dovrà essere risarcito: 83.000 euro il risarcimento disposto dal giudice in sentenza, ma tra interessi e spese legali il conto supererà i 100.000 euro.



L'imprenditore anni fa aveva aperto linee di credito con la banca, ma si accorse che nei suoi confronti erano state applicate delle condizioni contrattuali non previste. Nel 2016 dunque commissionò un'analisi a un perito, dalla quale emersero anomalie. In particolare la banca aveva applicato interessi ultralegali (superiori al tasso di legge previsto) in assenza dell'esplicita pattuizione, requisito per la loro legittimità; stessa cosa per gli interessi sugli interessi maturati (gli interessi anatocistici). Nel 2017 il 67enne contattò l'istituto bancario per trovare una soluzione bonaria, ma il tentativo fallì, così come andarono a vuoto i tentativi di soluzione extragiudiziale proposti dal legale dell'imprenditore, l'avvocato Elena Zappelli. A quel punto il 67enne decise di ricorrere alle vie legali con una causa civile, che si è conclusa con la condanna della banca al risarcimento. Il tutto dopo anni di inevitabile difficoltà in cui è comunque riuscito a gestire la propria attività.