Cattolica, alla Oceanman ci saranno anche gli 'Eroi del mare'

Attualità

Cattolica

| 15:47 - 01 Aprile 2023





Alla gara internazionale di nuoto in acque libere Oceanman, che si terrà a Cattolica (Rimini) il 26 e 27 maggio, parteciperanno per la prima volta anche gli "eroi del mare" che fanno parte dell'associazione Sea Shepherd, il movimento che si batte per la conservazione dei mari. La flotta sarà presente per tutto il weekend all'expo village in zona porto.



Oceanman, alla sua terza edizione nella cittadina romagnola, "non sarà solo una competizione di nuoto in acque libere con varie distanze, ma anche un tramite per comunicare al mondo l'importanza della salute dei nostri mari", spiegano gli organizzatori. Soddisfatto Mark Meldau, presidente della Asd organizzatrice dell'evento, che rivela come vi siano già "più di 30 nazioni rappresentate, persino dagli Emirati Arabi, dalla Thailandia, dal Perù e con molto gioia sono tornati anche alcuni nuotatori russi e ucraini, a dimostrazione di come un evento sportivo possa simboleggiare la volontà di ripotare la serenità e pace. Infatti nelle due precedenti edizioni prima la pandemia poi la guerra, hanno fermato vari nuotatori stranieri che stanno tornando a competere".