Cattolica: per Pasqua torna il festival dedicato allo street food

Torna a Cattolica, per la sua quinta edizione, il "Festival Internazionale del Gusto" in Piazza I° Maggio dal 7 al 10 di aprile.



L'evento prenderà il via alle 18 di venerdì 7 aprile. Saranno presenti i migliori street chef con i loro ottimi "piatti on the road", sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Non mancheranno una nutrita selezione di ottime birre, una comoda area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. La serata di venerdì sarà caratterizzata da spettacoli di artisti di strada.



Sabato 8 aprile, a tutto questo, si aggiunge il concerto di concerto della Revolution Band, dalle ore 21.30, che farà ballare tutta la piazza. Domenica di Pasqua, 9 aprile, a partire dalle 20.00 in programma il Dj Set a cura di Radio Talpa ed a seguire, dalle 21.30, il concerto dei Liga Show, tribute band del rocker Luciano Ligabue. Per finire, lunedì 9 toccherà all'artista Leo Mas intrattenere il pubblico con spettacoli di cabaret e trasformismo dalle ore 17.00.