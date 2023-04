Basket D, al Fast Coffee Tigers la rincorsa non riesce

Sport

| 12:58 - 01 Aprile 2023

Matteo Polverelli (foto Alfio Sgroi).





Questa volta la rincorsa non riesce. A Vignola, Fast Coffee Villanova Tigers era stata più brava nei minuti finali, davanti ai suoi tifosi non riesce invece ad avere la lucidità necessaria per avere la meglio su un’ottima Vignola, squadra compatta e ben rifornita in tutti i reparti. I Tigers erano riusciti a rimontare da -19, ma poca lucidità, imprecisione al tiro e troppi liberi sbagliati hanno impedito di strappare il referto rosa.

Pronti via, il colpo d’occhio alla Tigers Arena è incredibile: palazzetto strapieno, bandiere e cori. Ci sono i presupposti per una bella serata di basket, ma chi fa subito festa è Vignola: con il lungo Cavazzoli e Torricelli scava subito un solco importante, il gioco a due Fe. Guiducci-Bollini è da applausi ma i biancoverdi di casa incapaci di reagire di fronte alle soluzioni interne e dall’arco dei modenesi: 12-27 è il risultato di un primo periodo terribile.

Va meglio nel secondo tempino, con Polverelli che continua a far sportellate sotto le plance ma mantiene i suoi in linea di galleggiamento Federico Guiducci dà la spinta giusta, dallo sprofondo le Tigri risalgono, purtroppo capitan Zannoni è preda di crampi e il suo apporto è decisamente limitato: 35-41.

Stessa musica nel terzo periodo. Bomba si sblocca dall’arco, i Tigers si avvicinano ancora, ma falli, fischiate e tecnici accendono fin troppo la contesa e il clima non aiuta la rincorsa dei biancoverdi di coach Amadori che prova anche la zona. 53-63.



Dawson è un fattore per Vignola, come pure Torricelli, ma arrivano punti e intensità da tutta la panchina modenese. I Tigers non mollano ma due triple di Torricelli piegano le gambe. Le interruzioni si sprecano, la gara è infinita, alla fine tecnici ed espulsioni (un dirigente Tigers, due giocatori in panchina di Vignola) ma a festeggiare sono i gialloneri emiliani, che ribaltano anche la differenza canestri.



Il tabellino





Fast Coffee Villanova Tigers - Scuola Pallacanestro Vignola 74-84



Fast Coffee Villanova Tigers: Polverelli 31, A. Buo 7, Bomba 4, Bollini 2, F. Guiducci 2, Filippo Guiducci 4, T. Guiducci ne, Campidelli ne, Mazzotti 6, Zannoni 17. All. Amadori

Scuola Pall. Vignola: Penna 5, Cavazzoli 6, Cappelli 11, Dawson 19, Torricelli 16, Betti 10, Miani 3, Espa 4, Fiorini 10. All: Landini



Arbitri: F. Baraldi - M. Costantini



PARZIALI: 12-27; 35-41; 53-63