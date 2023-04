Comitato 'Fermare la guerra', tra i rappresentanti riminesi Matteo Montevecchi

Attualità

Rimini

| 12:45 - 01 Aprile 2023

Matteo Montevecchi.





Il riminese Matteo Montevecchi, consigliere regionale, annuncia la sua partecipazione al comitato "Fermiamo la guerra". I rappresentanti riminesi sono Valerio Savioli, ex Fratelli d'Italia, e Stefania Sinicropi, candidata sindaca a Riccione per il Movimento 3 V. In più il sammarinese Adolfo Morganti.



Il comitato si definisce "libero e apartitico", nato dal manifesto per fermare la guerra tra cui firmatari ci sono0 Franco Cardini (Storico e presidente emerito dell'Associazione Identità Europea) e Francesco Borgonovo (vicedirettore de "La Verità").



"Intendiamo rivolgere un forte ed accorato appello al governo italiano, affinché possa smettere di continuare a mandare armi a Kiev. Una scelta sciagurata iniziata durante il governo di Mario Draghi, sempre meno condivisa dalla maggior parte della cittadinanza che è nettamente schierata contro le sanzioni (auto-sanzioni) alla Russia e contro quell'invio di armi funzionale solo ad alimentare la guerra e con essa il rischio di gravi e non trascurabili escalation", si legge in una nota del comitato, che menziona anche il ruolo del Vaticano "nella prospettiva della pace", posizione "che l'Italia potrebbe sostenere attivamente". "Anche il nostro paese - prosegue il comitato - può fare la sua parte. Può decidere di non accodarsi alla narrazione dominante della guerra che va vinta e dell'avversario che va sconfitto. Può chiedere con forza che vengano perseguiti quei tentativi diplomatici ancora non pervenuti da parte dell'Unione Europea. L'Italia può aprire una breccia per fermare la guerra e diventare, assumendo una posizione di neutralità attiva, una piattaforma di pace".