Cattolica, messa in sicurezza della sponda del torrente Tavollo

Cattolica

| 12:22 - 01 Aprile 2023

I lavori sul Tavollo.

In seguito ad una segnalazione del Comune di Cattolica all'Ufficio sicurezza territoriale e protezione civile di Rimini dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stato effettuato un sopralluogo in merito ad un parziale e localizzato assestamento della sponda sinistra del torrente Tavollo nel tratto immediatamente a monte del ponte della ferrovia.



In seguito agli accertamenti eseguiti dai tecnici è emersa la necessità di effettuare un intervento di riprofilatura della sponda del torrente al fine di stabilizzare il fenomeno. L'intervento è già in corso e si prevede la sua ultimazione entro i primi giorni della prossima settimana.