Tutto pronto per il raduno delle 500 in piazzale Roma a Riccione

Eventi

Riccione

| 12:15 - 01 Aprile 2023

Le auto in piazzale Roma.

Cominciano ad avere una certa età ma sono ancora estremamente affascinanti. Le mitiche Fiat 500 e le altre auto e moto storiche e derivate si danno appuntamento per domani, domenica 2 aprile in piazzale Roma a Riccione. Fiat 500 Club Rimini, in collaborazione con Auto Moto Storiche Rimini e Gina Dee Production, organizza per domenica un raduno delle “vecchie signore”.



Il ritrovo delle auto è previsto per le ore 8,30 in piazzale Roma dove si svolgeranno le iscrizioni e avverrà la consegna dei gadget. Le vetture resteranno in esposizione fino alle ore 10:30, poi partiranno per il tour cittadino con direzione Gabicce Monte dove è prevista una sosta per poi ripartire in direzione Misano Adriatico, località in cui è in programma il pranzo di gruppo.



Gli organizzatori informano che sarà possibile accettare le iscrizioni fino a un massimo di ottanta macchine.



A far compagnia alla storica utilitaria prodotta dalla nota casa automobilistica torinese ci saranno anche altri modelli, tra cui la Bianchina, concepita come versione lussuosa della Fiat Nuova 500, la Fiat 126 che doveva proseguire il successo della 500, e anche altre vetture d’epoca.



L’evento ha il patrocinio del Comune di Riccione. Per informazioni è possibile contattare lo Iat al numero 0541426050.