Rimini, tutto pronto per la sesta edizione di Mir con i massimi esperti di eventi

Eventi

Rimini

| 12:02 - 01 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Da domani, domenica 2 aprile e fino al 4, Rimini tornerà a essere la capitale dei comparti Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast. Si aprirà infatti in fiera la 6a edizione di MIR, la manifestazione di Italian Exhibition Group che riunisce tutti i maggiori protagonisti di queste filiere con una dimensione internazionale in un territorio tradizionalmente vocato al live entertainment. Le aziende di spicco proporranno alle migliaia di operatori attesi le soluzioni e le tecnologie più innovative.





Un’occasione imperdibile, specialmente perché MIR sarà quest’anno più coinvolgente che mai, grazie a sei padiglioni - per un totale di oltre 17.000 mq occupati- nei quali conoscere da vicino e testare i prodotti e le novità dei principali brand mondiali. Ma non solo: nell’area specializzata MIR TECH è prevista anche una serie di format esclusivi - come le installazioni della zona AV Experience, per un’immersione a 360° nell’universo audio video - e un calendario di eventi con numerosi partner e apprezzati esperti e professionisti della filiera.





MIR E’ “LIVE YOU PLAY”



Attrazione di spicco il format “Live you Play” con due palchi perfettamente attrezzati dove si potranno vedere in presa diretta soluzioni audio, video e light in veri e propri live show. “Live System Contest” e “Contest Mixer” permetteranno di comparare sistemi audio e mixer grazie anche a un innovativo palco robotizzato che ottimizza gli ascolti. Tornano le tre IMMERSIVE ROOMS per vivere l’esperienza del suono immersivo, mentre alla SOUND ARENA prenderà vita il “Contest Colonne ”, per un ascolto comparativo di alta qualità di sistemi audio a sviluppo verticale.





MIR CLUB E IL CAREER DAY



Nel MIR CLUB partecipazione attiva con artisti e makers nel campo dell’innovazione e produzione di eventi live, per sinergie e nuove conoscenze. L’area ospiterà dibatti, meeting e talk, performance live e dj set. Lunedì 3 aprile si terrà il “Career Day”: chi vuole avviare una professione in questo mondo potrà fissare degli speed meeting one-to-one con alcuni fra i più affermati produttori, imprenditori, sound designer, esperti di sicurezza e figure del live entertainment.





GRANDI NOMI NELLA CLUB ARENA: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLE EMOZIONI



La CLUB ARENA presenterà convegni con focus sulle tematiche dello show business, le sfide da affrontare e la tecnologia al servizio delle emozioni. Spazio anche agli eventi di formazione, con importanti masterclass. In particolare quelle dei lighting designer Marco Filibeck (“La luce racconta”) e Giovanni Pinna (“Lighting design nel live show - Progetto e realizzazione”), del producer e sound engineer Alex Trecarichi (“BetterMakers - Tecniche e trucchi per migliorare i propri mix e le proprie produzioni”) e del giornalista e critico musicale Pierfrancesco Pacoda (“Festival e territorio - Cosa può fare la musica per uno sviluppo culturale ed economico delle aree che la ospitano?”).

Lunedì alle 10.30, il convegno “L’impatto delle tecnologie nella progettazione degli spazi”, in collaborazione con l’associazione SIEC - Systems Integration Experience Community e dedicato ad architetti, designer, IT e marketing manager e a chiunque sia coinvolto nella progettazione degli spazi di lavoro, formazione, intrattenimento, ospitalità, immersività e retail.