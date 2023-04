Rimini, al Cinema Tiberio proiezione dello spettacolo teatrale 'Life of Pi'

Eventi

Rimini

| 11:32 - 01 Aprile 2023

Una scena dallo spettacolo - foto di Johan Persson.

Al Cinema Tiberio di Rimini domenica 2 aprile alle ore 16 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) è in programma, in versione originale inglese con sottotitoli in inglese, in esclusiva italiana, lo spettacolo teatrale Life of Pi, tratto dal romanzo di Yann Martel (già oggetto della trasposizione cinematografica Vita di Pi diretta da Ang Lee nel 2012, vincitrice di 4 premi Oscar compreso quello per la miglior regia), adattato per il teatro da Lolita Chakrabarti, per la regia di Max Webster, registrato nel 2022 al Wyndham’s Theatre di Londra.



Lo spettacolo, vincitore del Laurence Olivier Award come migliore opera teatrale nel 2022, si avvale di attori, costumi mirabolanti, burattini e magia teatrale e racconta la storia di Pi, un ragazzo di 16 anni bloccato su una scialuppa dopo che la nave mercantile sulla quale viaggiava è affondata. Con lui ci sono una iena, una zebra, un orango ed una tigre reale del Bengala, tutti pronti a sopravvivere ad ogni costo…