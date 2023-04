Basket C Silver, Angels: Rivali operato per una lesione del crociato anteriore

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 01:28 - 01 Aprile 2023

Eugenio Rivali.



Purtroppo il peggio che si potesse prospettare dopo l’infortunio di Eugenio Rivali di sabato scorso in occasione della partita con Rebasket si è tramutato in realtà.

La risonanza effettuata in settimana ha evidenziato una lesione di medio-alto grado del crociato anteriore. Eugenio è stato poi visitato nella giornata di ieri dal Dott. Marco Fravisini e verrà sottoposto a intervento chirurgico.

Una vera tegola per Eugenio e tutta Santarcangelo che dovrà fare a meno del suo leader e stringere i denti per un finale di stagione tutto ancora da decidere.

Eugenio rimarrà legato agli Angels con un altro anno di contratto e quindi potrà prendere parte alla stagione 2023/24, un grande abbraccio da parte di tutta la nostra società, convinti che ritornerà in campo più forte di prima,

Un ringraziamento allo staff di Fisiokinetica che si prenderà cura di Eugenio.