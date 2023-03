Protesta con merenda nel parco contro l'antenna Iliad di San Lorenzo

Attualità

Riccione

| 21:35 - 31 Marzo 2023

Parchetto giochi di Via Belluno.

Il Comitato civico No Antenna Iliad San Lorenzo di Riccione ha ripreso le proteste contro l'installazione dell'antenna Iliad per la telefonia mobile 5G a pochi metri di distanza dal parco giochi per bambini di via Belluno. Nonostante il tentativo fallito dell'Assessore Ambiente-Transizione Ecologica Christian Andruccioli di trovare una collocazione alternativa per l'antenna, i residenti hanno deciso di passare al contrattacco legale contro Iliad, depositando un ricorso legale al Tar di Bologna per impugnare l'autorizzazione all'installazione rilasciata dal Comune. Il Comitato ha organizzato un "Merenda party", sabato pomeriggio 1 aprile dalle ore 16, nel parchetto giochi di Via Belluno, per coinvolgere il maggior numero di residenti nella protesta e raccogliere contributi volontari per sostenere le spese legali. Inoltre, il Comitato ha scritto ad Enac e Ausl Romagna per denunciare la mancanza di segnalazione luminosa e la mancanza degli obblighi minimi per la Sicurezza sul Lavoro durante le operazioni di montaggio dell'antenna. Il Comandante Polizia Municipale Sig. Isotta Mancini e il Dirigente Edilizia Privata, dott.ssa Tecla Mambelli, sono stati allertati per una verifica tecnica della effettiva pendenza dell'antenna.