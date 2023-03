Ai nastri di partenza il torneo nazionale Open di Primavera al Tennis Club Riccione

Sport

Riccione

| 15:45 - 31 Marzo 2023

Scatta sabato un importante ed ormai classico appuntamento per il tennis nazionale, il torneo Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione, che si presenta al via con due tabelloni, uno maschile da 2.000 euro di montepremi, ed uno femminile con lo stesso montepremi. Nel complesso 4000 euro per alcuni dei migliori 2° categoria del panorama nazionale e tanti big locali. Ottimo il livello tecnico dei due Open riccionesi. Il maschile è limitato ai 3.1, quindi i 56 giocatori che finora hanno dato la loro adesione sono quasi tutti 2° categoria.

Il ranking è guidato dal 2.1 Omar Giacalone, seguito dal 2.2 Stefano Baldoni, dai 2.3 Alberto Morolli, riminese che si allena nella scuola agonistica del Tc Riccione, ed il ravennate Michele Vianello, e dai 2.4 Matteo Marfia, Filippo Mazzola, Leonardo Primucci, Edoardo Monti, Emanuele Mazzeschi, Genaro Marzialetti, Julius Tverijonas e dai 2.5 Luca Bartoli, Alessandro Canini, Edoardo Pompei, Daniele Chiurulli, Davide Gabrielli e Leonardo Angeloni. Il singolare femminile è aperto fino alle 3.5 e vede 47 giocatrici, guidate dalla 2.1 Anastasiya Grymalska, a seguire la 2.5 Martina Zara e le 2.6 Marta Lombardini, Vittoria Benedetti, Sara Aversa, Cecilia Mazza, Anita Picchi, Asia Scuppa e Sveva Azzurra Pansica.