Basket C Silver, i Titans ospitano il Loreto Pesaro

| 15:41 - 31 Marzo 2023

Fusco in azione.





Da una pesarese all’altra. Dal Basket Giovane al Loreto, che è in cima alla classifica dall’inizio e non ha dato cenni di calo. L’EA Titano torna al Multieventi per la decima giornata di ritorno (palla a due sabato 1° aprile alle 18) e lo fa con la voglia di riprendere il cammino, pur con un avversario di altissimo livello.



Con coach Rossini facciamo prima un flashback alla scorsa partita…

“Gara di continui botta e risposta. Siamo partiti bene ma abbiamo avuto un brutto calo nel secondo quarto. Non siamo affondati stando il più dentro possibile alla partita, poi nel terzo periodo siamo ripartiti molto bene. Gara equilibrata, a tre minuti dalla fine non siamo riusciti a gestire il vantaggio e nel supplementare ha avuto la meglio il Basket Giovane. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché loro sono una squadra in salute, e con Uranga valgono tanto”



Qual è la situazione dell’infermeria?

“Borello è influenzato e mi dispiace che per tanti motivi non riesca a trovare continuità. Qualche acciacco poi per Andrea Raschi, ma ci sarà”



Loreto Pesaro sta dominando il campionato con 21 vittorie in 22 partite, una media punti segnati di 84.3 e subiti di 58.1. Come affronterete questa partita?

“La classifica parla da sola. Loreto è squadra completa e organizzata, già strutturata per giocare una categoria superiore. Noi abbiamo il dovere di affrontarla col piglio e l’atteggiamento giusto, con la faccia tosta di chi vuole confrontarsi. Hanno tanti giocatori fortissimi come ad esempio Araujo e tutti con la mentalità giusta. Non si può battezzare nessuno, dovremo giocare una partita completa”