Bellaria-Igea Marina: riapre nel weekend la Casa Rossa di Alfredo Panzini

| 15:24 - 31 Marzo 2023

La Casa Rossa, Bellaria-Igea Marina.

In occasione della seconda edizione delle Giornate Nazionali delle Case dei personaggi illustri, sabato 1^ e domenica 2 aprile aprirà straordinariamente le sue porte al pubblico il Museo La Casa Rossa di Alfredo Panzini. La storica residenza estiva del celebre “accademico d’Italia" sarà quindi una delle oltre cento dimore museo da visitare nel weekend, con la Città di Bellaria Igea Marina che aderisce così all’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Icom Italia.



La Casa Rossa sarà visitabile gratuitamente sabato dalle 15.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, ricordando che i locali accolgono, ed accoglieranno anche durante la prossima estate, la mostra firmata da Claudio Ballestracci dal titolo "I Giorni del Sole e del Grano. Il Pennino e la Vanga". In entrambe le giornate, sarà possibile prendere parte alle 17.00 a una visita guidata tematica a cura di Cooperativa Atlantide con sottotitolo "Un novecento lontano dai salotti”; un’esperienza che proporrà un percorso fatto di letture e riflessioni su alcuni brani tratti dalle opere di Panzini, D'Annunzio, Svevo e Pirandello, per individuare le diverse strategie letterarie che si originarono nel Novecento.



Si segnala sin da ora che la prima apertura primaverile della Casa Rossa sarà seguita in occasione delle festività pasquali da analoga iniziativa presso la Torre Saracena e presso i locali espositivi di piazzale Gramsci. Dove saranno visitabili, rispettivamente, il Museo delle Conchiglie e il Museo delle Radio d'epoca, per un’apertura straordinaria al pubblico di tre giorni: sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile dalle 16.00 alle 19.00, con disponibilità di nuove visite guidate.