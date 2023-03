Viva il Cinema: torna a Rimini 'La Settima Arte - Cinema e Industria'

Eventi

Rimini

| 15:20 - 31 Marzo 2023

dal set del film La ragazza con la valigia (V. Zurlini, 1961).

"Tutto è energia", diceva Einstein, quindi è giusto farla circolare, in ogni senso: metterla in campo ma anche porre in relazione in modo circolare i tesori e i saperi del passato, la qualità e i valori del presente, il dinamismo e le visioni del futuro, senza mai separare gli uni dagli altri.

La Settima Arte Cinema e Industria, che ha come proponenti Confindustria Romagna, Università di Bologna-Dipartimento delle Arti, cinema Fulgor, con la collaborazione del comune di Rimini e del Fellini Museum e giunta alla sua quinta edizione, si rafforza sempre più come proposta culturale e come momento di riflessione e celebrazione dell'industria cinematografica e dei suoi mestieri. Insieme a un cinema italiano che è ripartito con una grande voglia di fare e di costruire, anche noi mettiamo in circolo le energie di cui disponiamo.

In un'epoca di riflessione cruciale su questo tema, noi lo decliniamo in senso culturale nella convinzione che l’industria dei sogni Made in Italy continuerà a produrre con grande energia successi ed opportunità di sviluppo.



L’immagine scelta per la quinta edizione de La Settima Arte Cinema e Industria, vuole celebrare l’industria cinematografica e il grande valore dei mestieri del fare cinema Made in Italy; l’energia positiva, il movimento, la passione e la bellezza del cinema; il valore e l’importanza del territorio come set naturale e ideale per le produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo; Claudia Cardinale, una delle figure femminili più iconiche del cinema italiano, conosciuta e celebrata in tutto il mondo.

L’immagine, conservata all’Archivio Fotografico Nazionale Centro Sperimentale di Cinematografia, è stata scattata dal fotografo Leo Massa sul set del film La ragazza con la valigia (1961), girato fra la riviera romagnola e l’Emilia e diretto dal celebre regista Valerio Zurlini. Il film è stato in concorso al 14° Festival di Cannes e ha ricevuto ai David di Donatello un David Speciale per la migliore interpretazione femminile di Claudia Cardinale, nella foto ritratta insieme all’attore Corrado Pani.



La Settima Arte Cinema e Industria si terrà dal 26 al 30 aprile 2023 con un ricco programma di eventi che sarà presentato prossimamente.

